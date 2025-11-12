Nybro vände och vann mot SSK

Seger för Nybro med 5–3 mot SSK

Julius Bergman avgjorde för Nybro

Seger nummer 6 för Nybro

Matchen i hockeyallsvenskan mellan SSK och Nybro i Scaniarinken fick se en vändning i sista perioden. Hemmalaget SSK hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Nybro vände matchen och vann till slut med 5–3.

SSK–Nybro – mål för mål

Jonas Ahnelöv gav SSK ledningen efter sju minuters spel framspelad av Henrik Eriksson och Adam Hesselvall. Nybro kvitterade till 1–1 genom Hugo Gabrielson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 8.14 gjorde SSK 2–1 genom Carter Ashton. Nybro förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 5–3.

Nybros Joachim Rohdin stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, SSK med 14–14 och Nybro med 13–21 i målskillnad.

För SSK gör resultatet att laget nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Nybro är på sjätte plats.

Nästa motstånd för SSK är Bik Karlskoga. Nybro tar sig an Almtuna borta. Båda matcherna spelas fredag 14 november 19.00.

SSK–Nybro 3–5 (1–0, 1–1, 1–4)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (7.34) Jonas Ahnelöv (Henrik Eriksson, Adam Hesselvall).

Andra perioden: 1–1 (23.17) Hugo Gabrielson (Theo Jacobsson), 2–1 (28.14) Carter Ashton.

Tredje perioden: 3–1 (42.24) William Wiå (William Eriksson, Karl Sterner), 3–2 (44.20) Tim Lindfors, 3–3 (54.45) Joel Kant (Joachim Rohdin), 3–4 (57.28) Julius Bergman (Joachim Rohdin), 3–5 (58.40) Joachim Rohdin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 2-1-2

Nybro: 2-0-3

Nästa match:

SSK: BIK Karlskoga, borta, 14 november

Nybro: Almtuna IS, borta, 14 november