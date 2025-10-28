Nybro upp i topp efter seger mot Rydaholm

Nybro vann med 9–0 mot Rydaholm

Nybros nionde seger på de senaste tio matcherna

Albin Sandberg gjorde tre mål för Nybro

Nybro är nu serieledare i U20 division 1 D syd herr efter seger, 0–9 (0–5, 0–1, 0–3), borta mot Rydaholm. Nybro leder serien två poäng före Kalmar. Rydaholm ligger på åttonde plats i tabellen.

Nybros tränare Jonny Ågren:

– Bra med tre poäng. Vi är ett mycket bättre lag.

Segern var Nybros nionde på de senaste tio matcherna.

I och med detta har Rydaholm fyra förluster i rad.

Andrej Kunc bakom Nybros avgörande

I första perioden var det Nybro som var starkast. Laget vann perioden klart med 5–0.

Efter 12.08 i andra perioden nätade Albin Sandberg på nytt på pass av Anton Sjödahl och Oskar Rosengren och gjorde 0–6. Nybro fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Albin Sandberg, Elias Kubovy och Elias Eriksson.

Albin Sandberg gjorde tre mål för Nybro och Erik Gruvhagen stod för tre poäng, varav ett mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nybro Vikings IF med 12–1.

Fredag 31 oktober spelar Rydaholm hemma mot Tingsryds AIF J20 19.30 och Nybro mot Gislaved hemma 19.10 i Liljas Arena.

Rydaholm–Nybro 0–9 (0–5, 0–1, 0–3)

U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (4.15) Andrej Kunc (Elias Kubovy, Oscar Viksten), 0–2 (11.21) Ludvig Etzén (Elias Eriksson), 0–3 (14.23) Andrej Kunc (Wilmer Holmqvist), 0–4 (15.04) Albin Sandberg (Erik Gruvhagen, Sixten Petermann), 0–5 (16.57) Erik Gruvhagen (Casper Forsberg).

Andra perioden: 0–6 (32.08) Albin Sandberg (Anton Sjödahl, Oskar Rosengren).

Tredje perioden: 0–7 (42.12) Elias Kubovy, 0–8 (45.10) Elias Eriksson, 0–9 (46.08) Albin Sandberg (Anton Sjödahl, Erik Gruvhagen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rydaholm: 1-0-4

Nybro: 4-0-1

Nästa match:

Rydaholm: Tingsryds AIF Utv., hemma, 31 oktober

Nybro: Gislaveds SK, hemma, 31 oktober