Nybro avgjorde i tredje perioden – vann mot Vimmerby

Seger för Nybro med 5–4 mot Vimmerby

Hampus Eriksson matchvinnare för Nybro

Vimmerbys tredje raka förlust

Nybro vann matchen hemma mot Vimmerby i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nybro fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 5–4 (3–2, 0–1, 2–1).

Nybro–Vimmerby – mål för mål

Nybro spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 16.48 i andra perioden slog Filip Fornåå Svensson till på pass av Isak Hansen och Gustaf Malmkvist och kvitterade för Vimmerby. Efter 3.41 i tredje perioden gjorde Nybro 4–3 genom Hampus Eriksson.

Vimmerby gjorde 4–4 genom Elliot Ekefjärd efter 10.18 av perioden.

Nybro kunde dock avgöra till 5–4 med 6.01 kvar av matchen genom Hampus Eriksson.

Det här var Nybros femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Vimmerbys femte uddamålsförlust.

På onsdag 29 oktober 19.00 spelar Nybro borta mot Björklöven och Vimmerby hemma mot Mora.

Nybro–Vimmerby 5–4 (3–2, 0–1, 2–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (2.04) Arvid Hurtig (Emil Ekholm), 1–1 (5.06) Miikka Pitkänen (Hugo Gabrielson, Joachim Rohdin), 1–2 (16.44) Nick Bochen (Filip Fornåå Svensson, Anton Carlsson), 2–2 (17.55) Elias Stenman, 3–2 (19.26) Elias Stenman.

Andra perioden: 3–3 (36.48) Filip Fornåå Svensson (Isak Hansen, Gustaf Malmkvist).

Tredje perioden: 4–3 (43.41) Hampus Eriksson (Miikka Pitkänen, Hugo Gabrielson), 4–4 (50.18) Elliot Ekefjärd (Jakob Karlsson, Kevin Wennström), 5–4 (53.59) Hampus Eriksson (Joachim Rohdin, Kalle Holm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

Vimmerby: 2-0-3

Nästa match:

Nybro: IF Björklöven, borta, 29 oktober

Vimmerby: Mora IK, hemma, 29 oktober