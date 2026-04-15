Expertens utspel: ”Ställ dig upp”

Karlskogas Tim Barkemo föll ihop efter att han själv delat ut en eftersläng i final ett mot Björklöven. Då ilsknade TV4:s Johan Tonberg.

– Stå upp i det läget, det finns ingen anledning att kasta sig, säger han under 4–2-matchens sändning.

TV4:s Johan Tornberg riktade kritik både mot Tim Barkemo och domarna. Foto: Bildbyrån (montage).

Finalmatch ett mellan Björklöven och Karlskoga och 3–2 på resultattavlan. Då svingade TV4:s expert Johan Tornberg åt flera håll.

Hemmalagets Lenni Killinen hade satt in en tackling på Karlskogas Tim Barkemo, nere i det ena sarghörnet, och fått en eftersläng tillbaka. Slashingen missades dock av domarna och istället fick Killinen sätta sig i utvisningsbåset för sitt egna tilltag: En crosschecking som fick Barkemo att falla till isen.

Det hela fick Tornberg att rasa i sändningen.

– Barkemo ställ dig upp, det är slutspel. Vi kan inte ”hascha” ner på knäna bara för att du får den lite i sidan. Absolut inte. Då hade Killinen kunnat ligga på den första slashingen nere i hörnet som han får från Barkemo. Stå upp i det läget, det finns ingen anledning att kasta sig, säger han i TV4.

Kritiken mot domarna: ”För guds skull”

Men även domarna fick smaka på ilskan för att de tog två minuters straff på Killinen.

– Domarna, för guds skull, gå inte på de lägena där vi håller på att kasta oss och förstärka. Då får ni hellre missa en utvisning, säger Tornberg.

Inför tredje perioden stod Björklövens tränare mellan båsen och ropade på domarna.

– Får han ha koll på oss får han ha koll på dem. Det var absolut inget viktigt, säger Magnus Bogren och fortsätter om lärdomarna i serien.

– Att vi inte ska ta så dumma utvisningar. Det är helt onödigt. Visst den sista kan jag tycka är sådär, men de andra är inget snack. Det är så onödigt att bjuda dem på det.

Mötet slutade 4–1 till Björklöven, som därmed har 1–0 i matcher i finalserien.

