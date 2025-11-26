Nybro avgjorde i tredje perioden i segern mot Oskarshamn

Seger för Nybro med 2–1 mot Oskarshamn

Tim Lindfors avgjorde för Nybro

Andra raka segern för Nybro

Nybro vann matchen hemma mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nybro fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

Nybro–Oskarshamn – mål för mål

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Nybro startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Måns Krämer och Tim Lindfors. Oskarshamn gjorde 1–2 genom Pontus Näsén efter 19.40 men kom aldrig närmare.

Nybro har två segrar och tre förluster och 7–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har fyra vinster och en förlust och 20–7 i målskillnad. Det här var Nybros sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oskarshamns nionde uddamålsförlust.

Nybro ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn är på sjätte plats.

På fredag 28 november 19.00 spelar Nybro borta mot Kalmar och Oskarshamn hemma mot Troja-Ljungby.

Nybro–Oskarshamn 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Tredje perioden: 1–0 (51.10) Måns Krämer (Hugo Gabrielson, Joel Kant), 2–0 (58.45) Tim Lindfors (Theo Jacobsson), 2–1 (59.40) Pontus Näsén (Herman Träff, Joel Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-0-3

Oskarshamn: 4-0-1

Nästa match:

Nybro: Kalmar HC, borta, 28 november

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, hemma, 28 november