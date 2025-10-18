Nyberg och Holmström nyckelspelare när Nässjö vann mot Tranås

Seger för Nässjö med 4–2 mot Tranås

Wilmer Nyberg avgjorde för Nässjö

Tre raka mål av Nässjö

Nässjö vann i Tranås Arena mot Tranås i U20 division 1 C syd herr på lördagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Wilmer Nyberg gjorde 2–3 och Jesper Holmström en minut senare gjorde 2–4. Matchen slutade 2–4 (1–1, 1–1, 0–2).

Guts/Valdemarsvik nästa för Nässjö

Första perioden var jämn. Nässjö inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Adam Rooth efter 2.23, men Tranås kvitterade genom Malte Palm bara en minut senare. Tranås tog ledningen med 2–1 genom Melvin Svensson efter 7.03 i andra perioden.

Nässjö kvitterade till 2–2 genom Simon Ljungqvist efter 8.43 av perioden. Tredje perioden var länge mållös. Nässjö gick från 2–2 till 2–4 genom två snabba mål på 1.09 i slutet av perioden av Wilmer Nyberg och Jesper Holmström. Det sista målet kom med tio sekunder kvar att spela.

Tranås har två vinster och tre förluster och 23–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nässjö har tre vinster och två förluster och 23–13 i målskillnad.

Den 22 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Höglandsrinken.

Tranås tar sig an Mjölby i nästa match borta lördag 25 oktober 15.45. Nässjö möter samma dag 16.00 Guts/Valdemarsvik borta.

Tranås–Nässjö 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

U20 division 1 C syd herr, Tranås Arena

Första perioden: 0–1 (2.23) Adam Rooth, 1–1 (3.48) Malte Palm (Vincent Sjöö-Laisio, Elias Bodin).

Andra perioden: 2–1 (27.03) Melvin Svensson (Gustav Roth, Liam Dufva), 2–2 (28.43) Simon Ljungqvist (Adam Hassan Johansson).

Tredje perioden: 2–3 (58.41) Wilmer Nyberg (Jesper Holmström), 2–4 (59.50) Jesper Holmström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 2-0-3

Nässjö: 3-1-1

Nästa match:

Tranås: Mjölby HC, borta, 25 oktober

Nässjö: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 25 oktober