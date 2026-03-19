Ny vinst för Modo Hockey U20 i serien mot Djurgården

Modo Hockey U20 har tagit kommandot mot Djurgården i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 5–4 (1–2, 3–2, 1–0). Därmed leder Modo Hockey U20 matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Modo Hockey U20–Djurgården – mål för mål

Modo Hockey U20 tog ledningen i första perioden genom Alfons Öberg.

Marcus Nordmark låg sen bakom vändningen till 1–2 för Djurgården med två raka mål.

I andra perioden var det i stället Modo Hockey U20 som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Måns Wiberg gav Modo Hockey U20 ledningen tidigt i tredje perioden på passning från Rasmus Ommedal Ohrstrand och Malcom Gästrin. Det fastställde slutresultatet till 5–4.

Marcus Nordmark gjorde två mål för Djurgården och spelade dessutom fram till två mål och Isak Jakobsson hade tre assists. Rasmus Ommedal Ohrstrand stod för fyra poäng, varav ett mål för Modo Hockey U20 och Malcom Gästrin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Nästa match spelas på fredag 18.00.

Modo Hockey U20–Djurgården 5–4 (1–2, 3–2, 1–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (7.55) Alfons Öberg (Felix Wassberg, Gustav Dahlin), 1–1 (14.14) Marcus Nordmark (Fred Nord, Isak Jakobsson), 1–2 (17.41) Marcus Nordmark (Isak Jakobsson).

Andra perioden: 2–2 (23.11) Hugo Hallin (Rasmus Ommedal Ohrstrand), 3–2 (25.40) Malcom Gästrin (Milan Sundström, Rasmus Ommedal Ohrstrand), 4–2 (28.15) Rasmus Ommedal Ohrstrand (Malcom Gästrin, Milan Sundström), 4–3 (29.28) Viktor Hedlund (Isak Jakobsson, Marcus Nordmark), 4–4 (32.46) Max Lind (Marcus Nordmark).

Tredje perioden: 5–4 (41.40) Måns Wiberg (Rasmus Ommedal Ohrstrand, Malcom Gästrin).

Ställning i serien: Modo Hockey U20–Djurgården 2–1

20 mars, 18.00, Modo Hockey U20–Djurgården