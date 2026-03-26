Ny vinst för Färjestad i serien mot Rögle

Färjestad har tagit kommandot mot Rögle i SM-kvartsfinalen, efter vinst borta med 6–5 (1–5, 2–0, 2–0, 1–0) efter förlängning. Färjestad leder nu matchserien med 2-0.

David Tomasek stod för Färjestads avgörande mål 4.35 in i förlängningen.

Rögle dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Efter 5.47 reducerade Färjestads David Tomasek på nytt framspelad av Viktor Lodin och Axel Bergkvist. Färjestad reducerade igen efter 7.38 genom David Tomasek på straff.

Emil Alba såg till att Färjestad reducerade igen efter 3.32 i tredje perioden på pass av Linus Johansson och Lucas Forsell. 7.32 in i tredje perioden fick Marian Studenic utdelning framspelad av Joel Kellman och kvitterade.

David Tomasek gjorde tre mål för Färjestad. Calle Själin och Dennis Everberg gjorde två mål och ett assist var för Rögle.

Rögle–Färjestad 5–6 (5–1, 0–2, 0–2, 0–1)

SM-kvartsfinalen, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (3.00) Dennis Everberg (Linus Sandin), 2–0 (12.44) Calle Själin (Filip Johansson, Daniel Zaar), 3–0 (16.10) Isac Solberg (Calle Själin, Albin Sundsvik), 4–0 (16.51) Dennis Everberg (Mattias Göransson, Anton Bengtsson), 5–0 (17.55) Calle Själin (Karson Kuhlman, Dennis Everberg), 5–1 (18.26) Viktor Lodin (Magnus Nygren, Luke Philp).

Andra perioden: 5–2 (25.47) David Tomasek (Viktor Lodin, Axel Bergkvist), 5–3 (27.38) David Tomasek.

Tredje perioden: 5–4 (43.32) Emil Alba (Linus Johansson, Lucas Forsell), 5–5 (47.32) Marian Studenic (Joel Kellman).

Förlängning: 5–6 (64.35) David Tomasek (Per Åslund, Radim Zohorna).

Ställning i serien: Rögle–Färjestad 0–2

Nästa match:

28 mars, 15.15, Färjestad–Rögle, i Löfbergs Arena