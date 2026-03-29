Ny seger för Washington mot Vegas

Vegas har varit lite av ett drömmotstånd för Washington. På söndagen tog Washington ännu en seger borta mot Vegas. Matchen i NHL slutade 5–4 (1–0, 2–3, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Washingtons fjärde raka seger mot just Vegas.

Hendrix Lapierre gjorde 1–0 till gästerna Washington efter sex minuters spel på passning från Ivan Miroshnichenko och Brandon Duhaime.

I andra perioden var det i stället Vegas som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

Laget tog ledningen redan efter efter 31 sekunder i tredje perioden genom Mitch Marner med assist av Pavel Dorofejev och Jack Eichel. 8.54 in i tredje perioden nätade Washingtons Dylan Strome på pass av Cole Hutson och Alexander Ovetjkin och kvitterade.

I straffläggningen var det Washington som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Dylan Strome för.

Jack Eichel gjorde ett mål för Vegas och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Washington med 3–2.

I nästa omgång har Vegas Vancouver hemma i T-Mobile Arena, tisdag 31 mars 04.00. Washington spelar hemma mot Philadelphia onsdag 1 april 01.00.

Vegas–Washington 4–5 (0–1, 3–2, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (6.06) Hendrix Lapierre (Ivan Miroshnichenko, Brandon Duhaime).

Andra perioden: 0–2 (21.55) Justin Sourdif (Connor McMichael, Cole Hutson), 0–3 (26.49) Anthony Beauvillier (Ryan Leonard, Justin Sourdif), 1–3 (30.38) Nic Dowd, 2–3 (31.03) Rasmus Andersson (Jack Eichel), 3–3 (33.18) Jack Eichel (Rasmus Andersson, Jeremy Lauzon).

Tredje perioden: 4–3 (40.31) Mitch Marner (Pavel Dorofejev, Jack Eichel), 4–4 (48.54) Dylan Strome (Cole Hutson, Alexander Ovetjkin).

Straffar: 4–5 (65.00) Dylan Strome.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-2-2

Washington: 3-1-1

