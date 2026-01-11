Ny seger för Vita Hästen mot Mariestad

Seger för Vita Hästen med 4–3 mot Mariestad

Albert Stierndahl tvåmålsskytt för Vita Hästen

Andra raka segern för Vita Hästen

Mariestad har varit lite av ett favoritmotstånd för Vita Hästen. På söndagen tog Vita Hästen ännu en seger hemma mot Mariestad. Matchen i U18 regional syd vår slutade 4–3 (2–3, 2–0, 0–0). Det var Vita Hästens fjärde raka seger mot just Mariestad.

Mariestads tränare Johan Eklund:

– Vi gav det chansen i alla fall. Efter varit rejält nedpressade i två perioder så står det bara 3–4 som ger oss chansen i slutet där vi skapar 3–4 kanonchanser men lyckas inte få dit 4–4. Jonathan i målet för en kanonmatch och återigen är vårt boxplay riktigt bra. Vi behöver vara bättre i spelet med puck och det får vi jobba på till nästa match.

Albert Stierndahl gjorde två mål för Vita Hästen

Mariestad spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 9.27 i andra perioden nätade Charlie Bäckström på pass av Milliam Dahlgren och Ville Emvall och kvitterade för Vita Hästen. Albert Stierndahl gjorde dessutom 4–3 efter 13.31 framspelad av Lukas Dahl och Charlie Bäckström.

Tredje perioden blev mållös och Vita Hästen höll i sin 4–3-ledning och vann.

Charlie Bäckström gjorde ett mål för Vita Hästen och spelade dessutom fram till två mål.

Mariestad har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Vita Hästen har sju poäng.

Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Mariehus Arena.

Vita Hästen möter Tranås J18 i nästa match borta torsdag 15 januari 19.00. Mariestad möter samma dag Troja-Ljungby U18 hemma.

Vita Hästen–Mariestad 4–3 (2–3, 2–0, 0–0)

U18 regional syd vår, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (0.46) Albert Stierndahl (Kingston Mckenzie), 1–1 (3.20) Olle Holmén (Gustav Persson), 2–1 (4.32) Lukas Dahl (Charlie Bäckström, Henry Fägersjö), 2–2 (6.23) Olle Holmén (William Nyrén, Collin Eklund), 2–3 (9.25) Adrian Johnson.

Andra perioden: 3–3 (29.27) Charlie Bäckström (Milliam Dahlgren, Ville Emvall), 4–3 (33.31) Albert Stierndahl (Lukas Dahl, Charlie Bäckström).

Nästa match:

Vita Hästen: Tranås AIF IF, borta, 15 januari 19.00

Mariestad: IF Troja-Ljungby, hemma, 15 januari 19.00