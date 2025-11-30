Ny seger för Vegas mot favoritmotståndet

Vegas-seger med 4–3 mot San Jose

Tomas Hertl tvåmålsskytt för Vegas

Vegas gjorde fyra raka mål

Vegas fortsätter att vinna mot San Jose i NHL. På söndagen segrade Vegas på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 3–2, 0–0) hemma i T-Mobile Arena. Det var Vegas nionde raka seger mot San Jose.

Det betyder att Vegas äntligen bröt sin förlustsvit, som stannade på fyra förluster i rad.

Tomas Hertl tvåmålsskytt för Vegas

San Jose tog ledningen efter sju minuter genom Will Smith med assist av Tyler Toffoli och Dmitrij Orlov.

Efter 16.13 kvitterade Vegas när Tomas Hertl fick träff assisterad av Pavel Dorofejev och Ben Hutton.

I andra perioden var det Vegas som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–3.

I tredje perioden höll Vegas i sin 4–3-ledning och vann.

Det här var Vegas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också San Joses sjunde uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Vegas Golden Knights med 4–3 efter förlängning .

Vegas tar sig an Chicago i nästa match hemma onsdag 3 december 04.00. San Jose möter Utah Mammoth hemma tisdag 2 december 04.00.

Vegas–San Jose 4–3 (1–1, 3–2, 0–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (7.35) Will Smith (Tyler Toffoli, Dmitrij Orlov), 1–1 (16.13) Tomas Hertl (Pavel Dorofejev, Ben Hutton).

Andra perioden: 2–1 (25.37) Colton Sissons (Keegan Kolesar, Cole Reinhardt), 3–1 (27.01) Mitch Marner (Brett Howden, Mark Stone), 4–1 (32.37) Tomas Hertl (Mitch Marner, Jack Eichel), 4–2 (34.41) Will Smith (Macklin Celebrini), 4–3 (39.37) William Eklund (Adam Gaudette, Mario Ferraro).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 1-2-2

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Vegas: Chicago Blackhawks, hemma, 3 december

San Jose: Utah Mammoth, hemma, 2 december