Ny seger för Vegas mot drömmotståndet

Colton Sissons matchvinnare för Vegas

Vegas fortsätter att vinna mot San Jose i NHL. På onsdagen segrade Vegas på nytt – den här gången med hela 7–2 (5–0, 1–1, 1–1) hemma i T-Mobile Arena. Det var Vegas tionde raka seger mot San Jose.

Mitch Marner gjorde två mål för Vegas

Vegas var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 6.49 i andra perioden slog Macklin Celebrini till på pass av Tyler Toffoli och reducerade åt San Jose.

Vegas Reilly Smith gjorde 6–1 efter 18.50 framspelad av Kaedan Korczak och Braeden Bowman.

5.22 in i tredje perioden nätade Vegas Mitch Marner återigen på pass av Mark Stone och Ivan Barbashev och ökade ledningen.

8.04 in i perioden fick Collin Graf utdelning framspelad av Tyler Toffoli och Alexander Wennberg och reducerade. Fler mål än så blev det inte för San Jose.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vegas Golden Knights vunnit.

I nästa match möter Vegas Colorado hemma och San Jose möter Vancouver borta. Båda matcherna spelas söndag 28 december 04.00.

Vegas–San Jose 7–2 (5–0, 1–1, 1–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 1–0 (1.46) Brett Howden (Braeden Bowman, Reilly Smith), 2–0 (9.07) Mitch Marner (Noah Hanifin, Pavel Dorofejev), 3–0 (11.37) Colton Sissons (Keegan Kolesar, Brandon Saad), 4–0 (14.57) Tomas Hertl (Pavel Dorofejev), 5–0 (18.34) Mark Stone (Ivan Barbashev, Kaedan Korczak).

Andra perioden: 5–1 (26.49) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli), 6–1 (38.50) Reilly Smith (Kaedan Korczak, Braeden Bowman).

Tredje perioden: 7–1 (45.22) Mitch Marner (Mark Stone, Ivan Barbashev), 7–2 (48.04) Collin Graf (Tyler Toffoli, Alexander Wennberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

San Jose: 2-0-3

Nästa match:

Vegas: Colorado Avalanche, hemma, 28 december 04.00

San Jose: Vancouver Canucks, borta, 28 december 04.00