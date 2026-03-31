Ny seger för Vegas mot drömmotståndet

Vegas har haft det lätt mot Vancouver i NHL. Och på tisdagen vann Vegas på nytt – den här gången med 4–2 (0–1, 3–1, 1–0) hemma i T-Mobile Arena. Det var Vegas sjätte raka seger mot Vancouver.

Evander Kane gjorde 1–0 till Vancouver efter tolv minuter på passning från Jake DeBrusk.

Vegas kvitterade till 1–1 genom Rasmus Andersson framspelad av Tomas Hertl och Noah Hanifin i andra perioden.

Vancouver tog ledningen på nytt genom Brock Boeser på pass av Filip Hronek och Elias Pettersson efter 12.17.

Reilly Smith och Shea Theodore låg sen bakom vändningen till 3–2 för Vegas.

Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.10 kvar att spela genom Cole Smith med assist av Jeremy Lauzon och Nic Dowd. Smith fullbordade därmed Vegas vändning.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vegas med 5–2.

Vegas tar sig an Calgary i nästa match hemma fredag 3 april 04.00. Vancouver möter Colorado borta torsdag 2 april 02.30.

Vegas–Vancouver 4–2 (0–1, 3–1, 1–0)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (12.19) Evander Kane (Jake DeBrusk).

Andra perioden: 1–1 (27.48) Rasmus Andersson (Tomas Hertl, Noah Hanifin), 1–2 (32.17) Brock Boeser (Filip Hronek, Elias Pettersson), 2–2 (37.17) Shea Theodore (Ivan Barbasjev, Mark Stone), 3–2 (38.34) Reilly Smith (Brayden McNabb).

Tredje perioden: 4–2 (58.50) Cole Smith (Jeremy Lauzon, Nic Dowd).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-2-1

Vancouver: 0-0-5

