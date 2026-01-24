Ny seger för Växjö mot favoritmotståndet

Seger för Växjö med 4–2 mot Leksand

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Sebastian Strandberg matchvinnare för Växjö

Växjö fortsätter att vinna mot Leksand i SHL. På lördagen segrade Växjö på nytt – den här gången med 4–2 (2–1, 2–0, 0–1) borta i Tegera Arena. Det var Växjös femte raka seger mot Leksand.

Det här innebär att Växjö nu har fyra segrar i följd i SHL.

Leksand–Växjö – mål för mål

Leksand tog ledningen i början av första perioden genom Lukas Vejdemo.

Därefter fixade Växjös Kalle Kratz och Dylan Mclaughlin att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 48 sekunder i andra perioden slog Sebastian Strandberg till på pass av Leo Sahlin Wallenius och Brian Cooper och gjorde 1–3. Joel Persson gjorde dessutom 1–4 efter 17.51 framspelad av Lucas Elvenes och Brogan Rafferty.

Joonas Lyytinen reducerade för Leksand efter 1.58 in i tredje perioden på passning från Victor Johansson och Nolan Stevens. Mer än så blev det dock inte för Leksand.

Leksand har en vinst och fyra förluster och 11–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Nästa motstånd för Leksand är Växjö. Lagen möts lördag 31 januari 18.00 i Vida Arena. Växjö tar sig an Brynäs hemma torsdag 29 januari 19.00.

Leksand–Växjö 2–4 (1–2, 0–2, 1–0)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (5.40) Lukas Vejdemo (Victor Johansson, Joonas Lyytinen), 1–1 (11.13) Dylan Mclaughlin, 1–2 (19.45) Kalle Kratz.

Andra perioden: 1–3 (20.48) Sebastian Strandberg (Leo Sahlin Wallenius, Brian Cooper), 1–4 (37.51) Joel Persson (Lucas Elvenes, Brogan Rafferty).

Tredje perioden: 2–4 (41.58) Joonas Lyytinen (Victor Johansson, Nolan Stevens).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-1-3

Växjö: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Växjö Lakers HC, borta, 31 januari 18.00

Växjö: Brynäs IF, hemma, 29 januari 19.00