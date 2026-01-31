Ny seger för Växjö mot favoritmotståndet

Seger för Växjö med 4–1 mot Leksand

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Växjös Keegan Lowe tvåmålsskytt

Växjö har haft det lätt mot Leksand i SHL. Och på lördagen vann Växjö på nytt – den här gången med 4–1 (2–0, 1–0, 1–1) hemma i Vida Arena. Det var Växjös sjätte raka seger mot Leksand.

Segern var Växjös femte på de senaste sex matcherna.

Keegan Lowe med två mål för Växjö

Keegan Lowe gjorde 1–0 till Växjö efter bara 1.57 framspelad av Petter Granberg och Karl Henriksson. Efter 6.08 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Keegan Lowe återigen hittade rätt.

Efter 8.24 i andra perioden nätade Lucas Elvenes framspelad av Joel Persson och Brian Cooper och gjorde 3–0.

13.54 in i tredje perioden nätade Växjös Karl Henriksson på pass av Manuel Ågren och Joel Persson och ökade ledningen. Marcus Karlberg stod för målet när Leksand reducerade till 4–1 med 1.20 kvar att spela med assist av Max Veronneau. Fler mål än så blev det inte för Leksand.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Växjö på fjärde plats och Leksand sist, på 14:e plats.

Växjö möter Frölunda i nästa match hemma torsdag 5 februari 19.00. Leksand möter samma dag Brynäs borta.

Växjö–Leksand 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (1.57) Keegan Lowe (Petter Granberg, Karl Henriksson), 2–0 (6.08) Keegan Lowe.

Andra perioden: 3–0 (28.24) Lucas Elvenes (Joel Persson, Brian Cooper).

Tredje perioden: 4–0 (53.54) Karl Henriksson (Manuel Ågren, Joel Persson), 4–1 (58.40) Marcus Karlberg (Max Veronneau).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Leksand: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: Frölunda HC, hemma, 5 februari 19.00

Leksand: Brynäs IF, borta, 5 februari 19.00