Ny seger för Västervik mot drömmotståndet

Västervik vann med 5–3 mot Grästorps IK

Carl-Henrik Edwardsson med två mål för Västervik

Noah Wolf matchvinnare för Västervik

Grästorps IK har varit lite av ett drömmotstånd för Västervik. På söndagen tog Västervik ännu en seger borta mot Grästorps IK. Matchen i hockeyettan södra slutade 5–3 (2–2, 1–1, 2–0). Det var Västerviks åttonde raka seger mot just Grästorps IK.

– I Den första perioder får vi spela tre boxplay och reder ut samtliga genom ett bra aggressivt boxplay. I andra perioden är vi lite mer spelförande och har mycket tid i Västerviks försvarszon. Inför tredje står det 3–3. En snabb spelvändning gör Västervik 4–3, när vi sedan trycker på och går för att kvittera gör Västervik 5–3. Vi tar ut målvakten i slutet men lyckades inte få till de riktigt heta målchanserna utan Västervik tar hem matchen. Boxplay och inställningen/kämparglöden som laget visade idag tar vi med oss till nästa match mot Kungälv nu på onsdag, kommenterade Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig.

I och med detta har Grästorps IK sex förluster i rad.

Carl-Henrik Edwardsson med två mål för Västervik

Västervik tog ledningen i början av första perioden genom Carl-Henrik Edwardsson.

Lucas Löfström och Joel Benjaminsson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Grästorps IK.

Västervik kvitterade till 2–2 genom Carl-Henrik Edwardsson.

Efter 4.10 i andra perioden slog Liam Pettersson till på pass av Axel Eriksson och Albin Sterner och gav Grästorps IK ledningen. Västerviks Liam Svensson gjorde 3–3 efter 11.51 framspelad av Jacob Tenemyr och Joel Carlsson.

10.51 in i tredje perioden fick Noah Wolf utdelning framspelad av Liam Svensson och Joel Carlsson och gav laget ledningen. Efter 14.43 slog Jack Sirkka till och ökade ledningen för Västervik. 3–5-målet blev matchens sista.

Liam Svensson gjorde ett mål för Västervik och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Västervik ligger på 16:e plats i tabellen och Grästorps IK är på 15:e plats.

När lagen senast möttes vann Västervik med 4–2.

Onsdag 14 januari 19.00 spelar Grästorps IK borta mot Kungälv. Västervik möter Tranås hemma i LF Arena fredag 16 januari 19.00.

Grästorps IK–Västervik 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (1.45) Carl-Henrik Edwardsson (Philip Fankl, Hampus Pettersson), 1–1 (6.17) Joel Benjaminsson (Johan Ekberg), 2–1 (8.35) Lucas Löfström (Joel Benjaminsson), 2–2 (14.47) Carl-Henrik Edwardsson (Liam Svensson).

Andra perioden: 3–2 (24.10) Liam Pettersson (Axel Eriksson, Albin Sterner), 3–3 (31.51) Liam Svensson (Jacob Tenemyr, Joel Carlsson).

Tredje perioden: 3–4 (50.51) Noah Wolf (Liam Svensson, Joel Carlsson), 3–5 (54.43) Jack Sirkka.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 0-1-4

Västervik: 2-1-2

Nästa match:

Grästorps IK: Kungälvs IK, borta, 14 januari 19.00

Västervik: Tranås AIF, hemma, 16 januari 19.00