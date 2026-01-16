Ny seger för Vännäs U18 mot drömmotståndet

Vännäs U18 segrade – 6–2 mot Clemensnäs U18

Isak Brask avgjorde för Vännäs U18

Vännäs U18 nu andra, Clemensnäs U18 på femte plats

Vännäs U18 fortsätter att ha det lätt mot Clemensnäs U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. På fredagen vann Vännäs U18 på nytt – den här gången med 6–2 (0–0, 1–2, 5–0) hemma i Vännäs Ishall. Det var Vännäs U18:s nionde raka seger mot Clemensnäs U18.

Det var första segern för Vännäs U18, efter 1–3 mot Ö-vik Hockey U18 i premiären.

Umeå Hockeyklubb U18 nästa för Vännäs U18

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 1.53 i andra perioden gjorde Clemensnäs U18 0–1 genom Melwin Jalstrand.

Vännäs U18 kvitterade till 1–1 genom Elvis Eriksson efter 6.01 av perioden.

Clemensnäs U18 tog ledningen på nytt genom Ludwig Lindvall efter 13.34.

Vännäs U18 spelade bäst i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 6–2.

Vännäs U18:s Melvin Wåhlund stod för ett mål och tre assists.

När lagen möttes senast vann Vännäs med 6–2.

Fredag 23 januari spelar Vännäs U18 borta mot Umeå Hockeyklubb U18 19.00 och Clemensnäs U18 mot Sunderby SK U18 borta 19.30 i Sunderby Ishall.

Vännäs U18–Clemensnäs U18 6–2 (0–0, 1–2, 5–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Vännäs Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.53) Melwin Jalstrand (Filip Lööf, Filip Grundström), 1–1 (26.01) Elvis Eriksson (Melvin Wåhlund), 1–2 (33.34) Ludwig Lindvall (Knut Westermark, Filip Lööf).

Tredje perioden: 2–2 (41.20) Raitis Riekstins (Noel Pepulis), 3–2 (47.12) Isak Brask (Melvin Wåhlund, Raitis Riekstins), 4–2 (50.31) Emil Renström (Isak Brask), 5–2 (51.45) Noel Pepulis (Douglas Strandell, Melvin Wåhlund), 6–2 (58.16) Melvin Wåhlund.

Nästa match:

Vännäs U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 23 januari 19.00

Clemensnäs U18: Sunderby SK, borta, 23 januari 19.30