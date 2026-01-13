Ny seger för Tranås mot Mjölby

Seger för Tranås med 4–3 mot Mjölby

Tranås femte seger på de senaste fem matcherna

Leo Andersson gjorde tre mål för Tranås

Tranås fortsätter att vinna mot Mjölby i U20 Div 1 B syd vår herr. På tisdagen segrade Tranås på nytt – den här gången med 4–3 (2–2, 1–1, 1–0) borta i ProTrain Arena. Det var Tranås femte raka seger mot Mjölby.

Leo Andersson slog till 18.11 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Serieledande Tranås tog sin femte seger i rad i serien medan Mjölby efter tre raka segrar nu förlorade.

Tranås tog ledningen i första perioden genom Vincent Sjöö-Laisio.

Max Cedbro och Miliam Sjöö-Laisio gjorde att Mjölby vände till underläget till ledning med 2–1.

Tranås kvitterade till 2–2 genom Leo Andersson.

Efter 11.03 i andra perioden nätade Theo Cannervik framspelad av Anton Nyqvist och Isaak Clerbin och gav Mjölby ledningen. Tranås Leo Andersson gjorde 3–3 efter 16.13.

Leo Andersson stod för målet när laget avgjorde matchen med 1.49 kvar att spela på pass av Elliott Svensson.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tranås AIF vunnit.

På lördag 17 januari 14.00 spelar Mjölby borta mot Dalen och Tranås hemma mot Guts/Valdemarsvik.

Mjölby–Tranås 3–4 (2–2, 1–1, 0–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (7.13) Vincent Sjöö-Laisio (Liam Dufva, Malte Palm), 1–1 (8.59) Miliam Sjöö-Laisio (Noel Eriksson), 2–1 (14.05) Max Cedbro (Arvid Lundell), 2–2 (19.53) Leo Andersson (Elliot Rehnqvist, Melvin Svensson).

Andra perioden: 3–2 (31.03) Theo Cannervik (Anton Nyqvist, Isaak Clerbin), 3–3 (36.13) Leo Andersson.

Tredje perioden: 3–4 (58.11) Leo Andersson (Elliott Svensson).

Nästa match:

Mjölby: HC Dalen, borta, 17 januari 14.00

Tranås: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 17 januari 14.00