Ny seger för Tingsryd mot drömmotståndet

Tingsryd vann med 3–1 mot Olofström

Ville Clarberg gjorde två mål för Tingsryd

Andra raka segern för Tingsryd

Olofström har varit lite av ett drömmotstånd för Tingsryd. På torsdagen tog Tingsryd ännu en seger borta mot Olofström. Matchen i U18 regional syd fortsättning herr slutade 3–1 (2–0, 1–1, 0–0). Det var Tingsryds åttonde raka seger mot Olofström.

Tingsryds Ville Clarberg tvåmålsskytt

Tingsryd tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter. Olofström reducerade dock till 1–2 genom Lowe Knoester efter 9.35 av perioden.

Tingsryd gjorde dock 1–3 genom Arvid Ericsson efter 9.48 i andra perioden och avgjorde matchen. I tredje perioden höll Tingsryd i sin 3–1-ledning och vann.

För Olofström gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Tingsryd är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF med 3–2 efter avgörande på straffar.

I nästa omgång har Olofström Troja-Ljungby U18 borta i SP Arena, torsdag 20 november 19.00. Tingsryd spelar hemma mot Vita Hästen söndag 16 november 14.00.

Olofström–Tingsryd 1–3 (0–2, 1–1, 0–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (6.41) Ville Clarberg (Theus Thomasson, Carl Rasmusson), 0–2 (10.16) Ville Clarberg (Carl Rasmusson, Rasmus Nyman).

Andra perioden: 1–2 (29.35) Lowe Knoester (Andreas Jørgensen, Elian Kellander), 1–3 (29.48) Arvid Ericsson (Eddie Paulsson, Fabian Nilsson).

Nästa match:

Olofström: IF Troja-Ljungby, borta, 20 november

Tingsryd: HC Vita Hästen, hemma, 16 november