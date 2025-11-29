Ny seger för Tingsryd J20 mot drömmotståndet

Tingsryd J20 vann med 3–2 mot Halmstad HF

Tingsryd J20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Tingsryd J20:s Noah Brattlöf tremålsskytt

Fyra raka segrar hade Tingsryd J20 mot just Halmstad HF i U20 region syd herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Tingsryd J20 på nytt – den här gången med 3–2 (1–1, 2–1, 0–0) borta i Halmstad Arena.

– Kortfattat så skjuter vi oss själva i foten med under en minut kvar i både första och andra perioden då vi släpper in mål. Det fäller avgörandet i dag, kommenterade Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss efter matchen.

Segern var Tingsryd J20:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Resultatet innebär att Halmstad HF nu har fyra förluster i rad.

Halmstad HF–Tingsryd J20 – mål för mål

Sixten Karlsson gjorde 1–0 till Halmstad HF efter 15 minuter.

Tingsryd J20 kvitterade till 1–1 efter 19.45 när Noah Brattlöf fick träff på pass av Valter Reuterdahl och Noah Bayati.

Tingsryd J20 tog ledningen med 1–2, på nytt genom Noah Brattlöf som gjorde sitt andra mål efter 2.55 i andra perioden.

Halmstad HF gjorde 2–2 genom Jonathan Petersson efter 13.59 av perioden.

Tingsryd J20 gjorde dock 2–3, återigen genom Noah Brattlöf efter 19.29 och avgjorde matchen.

I tredje perioden höll Tingsryd J20 i sin 3–2-ledning och vann.

Noah Brattlöf gjorde tre mål för Tingsryd J20.

Det här var Halmstad HF:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tingsryd J20:s andra uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Halmstad HF på nionde plats i tabellen medan Tingsryd J20 leder serien. Så sent som den 10 november låg Halmstad HF på femte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF Utv med 5–1.

I nästa match, tisdag 2 december möter Halmstad HF Bäcken borta i Marconihallen 19.30 medan Tingsryd J20 spelar hemma mot Kungälv 19.15.

Halmstad HF–Tingsryd J20 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (15.41) Sixten Karlsson, 1–1 (19.45) Noah Brattlöf (Valter Reuterdahl, Noah Bayati).

Andra perioden: 1–2 (22.55) Noah Brattlöf (Carl Rasmusson, Valter Reuterdahl), 2–2 (33.59) Jonathan Petersson (Patrik Kosa, Oliver Borg), 2–3 (39.29) Noah Brattlöf (Erik Alm, Vincent Lundkvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 1-1-3

Tingsryd J20: 3-0-2

Nästa match:

Halmstad HF: Bäcken HC, borta, 2 december

Tingsryd J20: Kungälvs IK, hemma, 2 december