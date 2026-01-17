Ny seger för Tingsryd J20 mot drömmotståndet

Tingsryd J20 vann med 2–1 efter straffar

Vincent Lundkvist avgjorde för Tingsryd J20

Andra raka segern för Tingsryd J20

Tingsryd J20 har haft det lätt mot Jonstorp i U20 region syd topp 6. Och på lördagen vann Tingsryd J20 på nytt – den här gången med 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Jonstorps Ishall. Det var Tingsryd J20:s femte raka seger mot Jonstorp.

Resultatet innebär att Jonstorp nu har fyra förluster i rad.

Jonstorp–Tingsryd J20 – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Det var först 9.05 in i andra perioden som Jonstorp tog ledningen genom Noel Blommefors på pass av Victor Johansson och Vilmer Bengtsson. Efter 15.37 i andra perioden slog Josef Alpsten till på pass av Arvid Ericsson och Jack Johansson och kvitterade för Tingsryd J20.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Tingsryd J20:s Vincent Lundkvist blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

När lagen senast möttes blev det seger för Tingsryd J20 med 2–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tingsryds AIF Utv vunnit.

Lördag 24 januari 15.30 spelar Jonstorp borta mot Karlskrona. Tingsryd J20 möter Helsingborg hemma i Dackehallen tisdag 20 januari 19.15.

Jonstorp–Tingsryd J20 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 region syd topp 6, Jonstorps Ishall

Andra perioden: 1–0 (29.05) Noel Blommefors (Victor Johansson, Vilmer Bengtsson), 1–1 (35.37) Josef Alpsten (Arvid Ericsson, Jack Johansson).

Straffar: 1–2 (65.00) Vincent Lundkvist.

Nästa match:

Jonstorp: Karlskrona HK, borta, 24 januari 15.30

Tingsryd J20: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 20 januari 19.15