Ny seger för Sunne mot Forshaga

Seger för Sunne med 14–1 mot Forshaga

Christofer Olsson matchvinnare för Sunne

Tredje förlusten i rad för Forshaga

Tre raka segrar hade Sunne mot just Forshaga i U20 Div 1 västra B herr inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade Sunne på nytt – den här gången med hela 14–1 (2–0, 7–1, 5–0) hemma i Helmia Arena.

Sunne–Forshaga – mål för mål

Oliver Braathen-Lien gjorde 1–0 till Sunne efter 15.34 med assist av Christofer Olsson och Wille Håkansson.

Laget gjorde 2–0 efter 19.27 genom Christofer Olsson.

Sunne tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 1.21 genom Oliver Braathen-Lien och gick upp till 6–0 innan Forshaga svarade.

Innan perioden var över hade Sunne ryckt åt sig ledningen med 9–1.

Sunne fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–1. Målen i sista perioden gjordes av Samuel Larsson, Oliver Braathen-Lien, Simon Ekelund, Magnus Berntsen Nereng och Alvin Sättermon.

Samuel Larsson gjorde tre mål för Sunne och spelade dessutom fram till två mål, Oliver Braathen-Lien stod för tre mål och ett assist, Oliver Rydberg hade fyra assists, Simon Ekelund gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Wille Håkansson hade fyra assists, Magnus Berntsen Nereng gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål, Alvin Sättermon gjorde två mål och två målgivande passningar och Christofer Olsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål.

För Sunne gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i tabellen medan Forshaga är på elfte och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sunne IK med 9–2.

I nästa omgång har Sunne Kils AIK U20 borta i Sannerudshallen, söndag 21 december 16.30. Forshaga spelar hemma mot BIK Karlskoga J18 lördag 20 december 15.00.

Sunne–Forshaga 14–1 (2–0, 7–1, 5–0)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (15.34) Oliver Braathen-Lien (Christofer Olsson, Wille Håkansson), 2–0 (19.27) Christofer Olsson.

Andra perioden: 3–0 (21.21) Oliver Braathen-Lien (Sofian Phoenix Bjorli, Wille Håkansson), 4–0 (22.21) Magnus Berntsen Nereng (Simon Ekelund), 5–0 (25.01) Alex Ahlquist (Oliver Rydberg, Magnus Berntsen Nereng), 6–0 (25.49) Samuel Larsson (Oliver Rydberg), 6–1 (29.17) Wilmer Ellström (Fred Beckman, David Thonander Ejendahl), 7–1 (31.10) Christofer Olsson (Oliver Braathen-Lien, Alvin Sättermon), 8–1 (33.42) Samuel Larsson (Alvin Sättermon, Oliver Rydberg), 9–1 (35.11) Alvin Sättermon (Mats Molaup Kvåle).

Tredje perioden: 10–1 (42.06) Samuel Larsson (Wille Håkansson, Alex Ahlquist), 11–1 (44.24) Oliver Braathen-Lien (Samuel Larsson, Wille Håkansson), 12–1 (48.31) Magnus Berntsen Nereng (Simon Ekelund, Oliver Rydberg), 13–1 (51.01) Simon Ekelund (Christofer Olsson, Samuel Larsson), 14–1 (53.18) Alvin Sättermon (Magnus Berntsen Nereng, Simon Ekelund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 2-0-3

Forshaga: 1-0-4

Nästa match:

Sunne: Kils AIK IK U23, borta, 21 december 16.30

Forshaga: BIK Karlskoga 2, hemma, 20 december 15.00