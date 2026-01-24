Ny seger för Sundsvall mot favoritmotståndet

Sundsvall vann med 5–3 mot Väsby IK HK

Martin Arpe tvåmålsskytt för Sundsvall

Andra raka förlusten för Väsby IK HK

Sundsvall fortsätter att vinna mot Väsby IK HK i hockeyettan norra. På lördagen segrade Sundsvall på nytt – den här gången med 5–3 (3–1, 1–1, 1–1) borta i Vilundaparkens Ishall. Det var Sundsvalls fjärde raka seger mot Väsby IK HK.

Sundsvalls Martin Arpe tvåmålsskytt

Sundsvall tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.04 genom Ludvig Westerlund och gick upp till 0–2. Väsby IK HK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Sundsvall dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Efter 7.53 i andra perioden nätade Martin Arpe på nytt på pass av Emil Lindblom och gjorde 1–4. Väsby IK HK:s Filip Barklund gjorde 2–4 efter 11.49.

Sundsvall ökade ledningen till 2–5 med 1.44 kvar att spela genom Erik Hedlund med assist av Johan Lindholm. Max Kardevall stod för målet när Väsby IK HK reducerade till 3–5 med elva sekunder kvar att spela efter förarbete av Filip Rydström och Alfred Aalto. Mer än så blev det dock inte för Väsby IK HK.

Sundsvalls Emil Lindblom hade tre assists.

I nästa match möter Väsby IK HK Lindlöven hemma på onsdag 28 januari 19.00. Sundsvall möter Wings Arlanda söndag 25 januari 16.00 borta.

Väsby IK HK–Sundsvall 3–5 (1–3, 1–1, 1–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (2.04) Ludvig Westerlund (Emil Lindblom), 0–2 (5.27) Martin Arpe (Emil Lindblom, Kevin Rönnelöw), 1–2 (10.06) Marcus Kivelä Carlzon (Alfred Aalto, Lucas Nordström), 1–3 (11.20) Johan Lindholm.

Andra perioden: 1–4 (27.53) Martin Arpe (Emil Lindblom), 2–4 (31.49) Filip Barklund.

Tredje perioden: 2–5 (58.16) Erik Hedlund (Johan Lindholm), 3–5 (59.49) Max Kardevall (Filip Rydström, Alfred Aalto).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 3-0-2

Sundsvall: 3-0-2

Nästa match:

Väsby IK HK: Lindlövens IF, hemma, 28 januari 19.00

Sundsvall: Wings HC Arlanda, borta, 25 januari 16.00