Ny seger för Sundsvall mot drömmotståndet

Sundsvall-seger med 5–1 mot Clemensnäs

Sundsvalls femte seger på de senaste sex matcherna

Johan Lindholm gjorde två mål för Sundsvall

Fem raka segrar hade Sundsvall mot just Clemensnäs i hockeyettan norra inför onsdagens match. Och på onsdagen segrade Sundsvall på nytt – den här gången med 5–1 (2–0, 0–0, 3–1) borta i Kopparhallen.

Segern var Sundsvalls femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Clemensnäs 14 förluster i rad.

Ludvig Westerlund blev matchvinnare

Sundsvall tog ledningen efter 13 minuters spel genom Jonathan Lidman efter pass från Mathias Wikudd och Rasmus Dahlqvist. Laget ökade ledningen till 0–2 genom Ludvig Westerlund med assist av Jonathan Lidman efter 15.33.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Clemensnäs reducerade dock till 1–2 genom Markus Aaw tidigt i tredje perioden av perioden.

Sundsvall stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 7.55. Sundsvall tog därmed en klar seger.

Sundsvalls Johan Lindholm stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Clemensnäs är kvar på 20:e och sista plats och Sundsvall stannar på fjärde plats, i serien.

I nästa omgång har Clemensnäs Väsby IK HK hemma i Kopparhallen, lördag 21 februari 16.00. Sundsvall spelar hemma mot Borlänge söndag 22 februari 16.00.

Clemensnäs–Sundsvall 1–5 (0–2, 0–0, 1–3)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 0–1 (13.09) Jonathan Lidman (Mathias Wikudd, Rasmus Dahlqvist), 0–2 (15.33) Ludvig Westerlund (Jonathan Lidman).

Tredje perioden: 1–2 (41.32) Markus Aaw (Oliver Lindgren, Filip Westermark), 1–3 (51.45) William Falkenhäll (Johan Lindholm, Elliot Sigrell), 1–4 (58.07) Johan Lindholm, 1–5 (59.40) Johan Lindholm (Nils Nordh, Jonathan Reinholdt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-0-5

Sundsvall: 4-0-1

Nästa match:

Clemensnäs: Väsby IK HK, hemma, 21 februari 16.00

Sundsvall: Borlänge HF, hemma, 22 februari 16.00