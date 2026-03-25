Ny seger för Skellefteå AIK i serien mot Malmö

Skellefteå AIK har tagit kommandot mot Malmö i SM-kvartsfinalen, efter vinst på hemmaplan med 3–2 (0–0, 0–2, 3–0). Skellefteå AIK leder nu matchserien med 2-0.

Lars Bryggman slog till med bara elva sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Skellefteå AIK vann därmed för sjunde matchen i rad mot just Malmö.

Skellefteå AIK–Malmö – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

15.12 in i andra perioden gjorde Malmö 1–0. Målskytt var Petter Vesterheim efter förarbete från Linus Öberg och Felix Carell. Efter 18.39 i andra perioden slog Linus Öberg till framspelad av Robin Hanzl och Petter Vesterheim och gjorde 0–2.

Skellefteå AIK gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2. Skellefteå AIK:s mål gjordes av Oscar Lindberg, Viktor Grahn och Lars Bryggman. Bryggmans 3–2-mål kom med 11 sekunder kvar av matchen.

Lagen möts igen på fredag 19.00 i Malmö Arena.

Skellefteå AIK–Malmö 3–2 (0–0, 0–2, 3–0)

SM-kvartsfinalen, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (35.12) Petter Vesterheim (Linus Öberg, Felix Carell), 0–2 (38.39) Linus Öberg (Robin Hanzl, Petter Vesterheim).

Tredje perioden: 1–2 (41.34) Oscar Lindberg (Mikkel Aagaard, Jonathan Pudas), 2–2 (55.05) Viktor Grahn (Jonathan Davidsson, Jonathan Johnson), 3–2 (59.49) Lars Bryggman (Max Krogdahl, Andreas Johnson).

Ställning i serien: Skellefteå AIK–Malmö 2–0

Nästa match:

27 mars, 19.00, Malmö–Skellefteå AIK, i Malmö Arena