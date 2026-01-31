Ny seger för Piteå mot favoritmotståndet

Piteå vann med 6–4 mot Ånge

Piteås nionde seger på de senaste tio matcherna

Viking Aasa matchvinnare för Piteå

Piteå fortsätter att vinna mot Ånge i U20 region norr fortsättning herr. På lördagen segrade Piteå på nytt – den här gången med 6–4 (3–0, 0–2, 3–2) borta i Kastbergshallen. Det var Piteås fjärde raka seger mot Ånge.

Därmed har Piteå vunnit fyra matcher i rad i U20 region norr fortsättning herr.

Ånge–Piteå – mål för mål

Piteå stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.05 i mitten av perioden.

Efter 4.41 i andra perioden nätade Vladislavs Kosinskis på pass av Gustav Bergsman och Noel Roos och reducerade åt Ånge. Ånge reducerade igen efter 5.13 genom Tobias Neckar framspelad av Casey Hooker-Owén och Olle Edler.

Piteå startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 2–5-ledning. Men Ånge svarade och gjorde 3–5.

Därefter var det dock Piteå som avgjorde. Laget gjorde 3–6 med sju minuter kvar att spela genom Maris Riekstins på pass av Jack Wimander och Nils Lejon. Ånge hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–6.

Piteås Jack Wimander hade tre assists.

Ånge har två vinster och tre förluster och 28–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Säsongens första möte lagen emellan vann Piteå med 7–3.

Söndag 1 februari spelar Ånge hemma mot SK Lejon 12.00 och Piteå mot Njurunda borta 13.30 i Modin & Zetterberg Hallen.

Ånge–Piteå 4–6 (0–3, 2–0, 2–3)

U20 region norr fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (9.46) Max Lind (Jack Wimander), 0–2 (16.43) Hjalmar Holmgren (Gustav Olsson, Alvar Larsson), 0–3 (18.51) Maris Riekstins.

Andra perioden: 1–3 (24.41) Vladislavs Kosinskis (Gustav Bergsman, Noel Roos), 2–3 (25.13) Tobias Neckar (Casey Hooker-Owén, Olle Edler).

Tredje perioden: 2–4 (45.47) Max Lind (Jack Wimander), 2–5 (48.43) Viking Aasa (Tim Wiström), 3–5 (52.46) Vladislavs Kosinskis, 3–6 (53.52) Maris Riekstins (Jack Wimander, Nils Lejon), 4–6 (56.25) Olle Edler (Jesper Häreby, Matus Kuzma).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge: 2-0-3

Piteå: 4-0-1

Nästa match:

Ånge: SK Lejon, hemma, 1 februari 12.00

Piteå: Njurunda SK, borta, 1 februari 13.30