Ny seger för Örebro mot drömmotståndet

Örebro-seger med 5–2 mot Viking

Örebros nionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Lindblom gjorde två mål för Örebro

Örebro fortsätter att vinna mot Viking i U20 Div 1 västra B herr. På lördagen segrade Örebro på nytt – den här gången med 5–2 (1–2, 2–0, 2–0) hemma i Trängens IP. Det var Örebros sjätte raka seger mot Viking.

Därmed har Örebro vunnit fyra matcher i rad i U20 Div 1 västra B herr.

Axel Rydén gjorde avgörande målet

Viking startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Jacob Carlsson innan Örebro svarade och gjorde 2–1 genom Oscar Lindblom.

Efter 7.35 i andra perioden slog Edwin Lööw till och kvitterade för Örebro. Axel Rydén gjorde dessutom 3–2 efter 12.08 på pass av Axel Johansson och Liam Hallström.

9.30 in i tredje perioden fick Franz Moritzen utdelning framspelad av Edwin Lööw och ökade ledningen. Efter 12.12 slog Oscar Lindblom till på nytt på pass av Lucas Forsman och Franz Moritzen och ökade ledningen för Örebro.

När lagen senast möttes vann Örebro med 5–4 efter förlängning .

Örebro tar sig an Grums IK 2 i nästa match borta lördag 24 januari 16.30. Viking möter samma dag 14.00 Forshaga hemma.

Örebro–Viking 5–2 (1–2, 2–0, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Trängens IP

Första perioden: 0–1 (8.44) Jacob Carlsson (Edvin Brokvist, Hugo Johannesson), 0–2 (11.15) Jacob Carlsson (Andre Waldersnes), 1–2 (12.11) Oscar Lindblom (Lucas Forsman, Gustav Lodin).

Andra perioden: 2–2 (27.35) Edwin Lööw, 3–2 (32.08) Axel Rydén (Axel Johansson, Liam Hallström).

Tredje perioden: 4–2 (49.30) Franz Moritzen (Edwin Lööw), 5–2 (52.12) Oscar Lindblom (Lucas Forsman, Franz Moritzen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro: 4-0-1

Viking: 3-0-2

Nästa match:

Örebro: Grums IK 2, borta, 24 januari 16.30

Viking: Forshaga IF, hemma, 24 januari 14.00