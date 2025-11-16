Ny seger för Ore mot favoritmotståndet

Ore segrade – 9–4 mot Avesta

Melwin Orenäs gjorde tre mål för Ore

Maksim Sudarev matchvinnare för Ore

Avesta är lite av ett drömmotstånd för Ore. På söndagen vann Ore på nytt – den här gången borta i Avestahallen. Matchen i U18 division 1 västra B herr slutade hela 9–4 (2–1, 3–2, 4–1). Det var Ores fjärde raka seger mot Avesta.

Ores Melwin Orenäs tremålsskytt

Ore startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Melwin Orenäs innan Avesta svarade och gjorde 2–1 genom Oliver Almkärr. Ore inledde andra perioden med att göra 1–3 genom Dzeiss Kulikovs innan Avesta svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Oliver Almkärr för framspelad av Willy Pettersson och Loui Andersson efter 9.14.

I slutminuterna var det dock Ore som tog greppet. Edward Sööt gjorde 3–4 efter 12.32, innan Maksim Sudarev satte 3–5 efter 15.12. Ore vann också tredje perioden 1–4 och matchen slutade 4–9.

Melwin Orenäs gjorde tre mål för Ore, Edward Sööt stod för tre poäng, varav två mål och Ludvig Sultan hade tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Ore med 6–2.

I nästa omgång har Avesta Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena, tisdag 25 november 19.00. Ore spelar hemma mot Ludvika/Smedjebacken onsdag 19 november 19.00.

Avesta–Ore 4–9 (1–2, 2–3, 1–4)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Första perioden: 0–1 (3.56) Melwin Orenäs (Ludvig Sultan, Jegors Rogolevs), 0–2 (11.58) Melwin Orenäs, 1–2 (16.19) Oliver Almkärr.

Andra perioden: 1–3 (21.01) Dzeiss Kulikovs (Herman Fagerström), 2–3 (25.47) Ossian Segh Lidén (Sixten Erixon), 3–3 (29.14) Oliver Almkärr (Willy Pettersson, Loui Andersson), 3–4 (32.32) Edward Sööt, 3–5 (35.12) Maksim Sudarev (Edvin Fagerström, Edward Sööt).

Tredje perioden: 3–6 (40.56) Edward Sööt, 3–7 (51.46) Felix Ekvall (Ludvig Sultan), 3–8 (53.08) Melwin Orenäs (Jonathan Karner, Felix Lövgren), 3–9 (54.04) Edvin Fagerström (Maksim Sudarev, Ludvig Sultan), 4–9 (59.39) Arthur Romlin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 2-0-3

Ore: 3-0-2

Nästa match:

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 25 november

Ore: Ludvika HF/Smedjebackens HC, hemma, 19 november