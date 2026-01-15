Ny seger för Nyköping mot drömmotståndet

Nyköping-seger med 5–0 mot Järna

Alfred Lidén matchvinnare för Nyköping

Tredje raka segern för Nyköping

Järna har varit lite av ett drömmotstånd för Nyköping. På torsdagen tog Nyköping ännu en seger borta mot Järna. Matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie slutade hela 5–0 (3–0, 1–0, 1–0). Det var Nyköpings fjärde raka seger mot just Järna.

Tierps HK U18 nästa för Nyköping

Nyköping stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 8.56 i andra perioden slog Isak Wahnström till framspelad av Zach Rohdin och gjorde 0–4.

Till slut kom också 0–5 genom Zach Rohdin efter förarbete från Isak Wahnström efter 11.41 i tredje perioden.

Nyköping vann senast lagen möttes med 9–5 i Stora Hallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Nyköpings SK vunnit.

I nästa match möter Järna Lidingö Vikings HC hemma på måndag 19 januari 19.30. Nyköping möter Tierps HK U18 söndag 18 januari 14.00 borta.

Järna–Nyköping 0–5 (0–3, 0–1, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (2.22) Alfred Lidén (Hampus Åström), 0–2 (19.37) Zsombor Kovacs (Gergo Lenkey, Dennis Niklasson), 0–3 (19.50) Emil Hernkvist (Zsombor Kovacs).

Andra perioden: 0–4 (28.56) Isak Wahnström (Zach Rohdin).

Tredje perioden: 0–5 (51.41) Zach Rohdin (Isak Wahnström).

Nästa match:

Järna: Lidingö Vikings HC, hemma, 19 januari 19.30

Nyköping: Tierps HK, borta, 18 januari 14.00