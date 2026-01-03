Ny seger för New Jersey mot favoritmotståndet

Seger för New Jersey med 4–1 mot Utah Mammoth

Timo Meier matchvinnare för New Jersey

Andra raka segern för New Jersey

New Jersey fortsätter att vinna mot Utah Mammoth i NHL. På lördagen segrade New Jersey på nytt – den här gången med 4–1 (2–0, 2–0, 0–1) hemma i Prudential Center. Det var New Jerseys fjärde raka seger mot Utah Mammoth.

New Jersey–Utah Mammoth – mål för mål

New Jersey tog ledningen efter tolv minuters spel genom Jesper Bratt på pass av Brett Pesce och Jack Hughes.

Efter 14.16 gjorde också laget 2–0 när Timo Meier slog till efter pass från Dawson Mercer och Brett Pesce.

Efter 15.13 i andra perioden nätade Nico Hischier på pass av Jack Hughes och Jesper Bratt och gjorde 3–0.

Dougie Hamilton gjorde dessutom 4–0 efter 16.43 framspelad av Luke Glendening.

12.35 in i tredje perioden slog Michael Carcone till på pass av Barrett Hayton och Sean Durzi och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Utah Mammoth.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, New Jersey med 11–13 och Utah Mammoth med 15–14 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann New Jersey med 2–1.

I nästa match möter New Jersey Carolina hemma på måndag 5 januari 01.00. Utah Mammoth möter NY Rangers tisdag 6 januari 01.00 borta.

New Jersey–Utah Mammoth 4–1 (2–0, 2–0, 0–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (12.24) Jesper Bratt (Brett Pesce, Jack Hughes), 2–0 (14.16) Timo Meier (Dawson Mercer, Brett Pesce).

Andra perioden: 3–0 (35.13) Nico Hischier (Jack Hughes, Jesper Bratt), 4–0 (36.43) Dougie Hamilton (Luke Glendening).

Tredje perioden: 4–1 (52.35) Michael Carcone (Barrett Hayton, Sean Durzi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 2-1-2

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

New Jersey: Carolina Hurricanes, hemma, 5 januari 01.00

Utah Mammoth: New York Rangers, borta, 6 januari 01.00