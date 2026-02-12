Ny seger för Mörrums GoIS J18 mot Kristianstad

Mörrums GoIS J18 vann med 3–0 mot Kristianstad

Mörrums GoIS J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Matei Bolocan avgjorde för Mörrums GoIS J18

Kristianstad är lite av ett drömmotstånd för Mörrums GoIS J18. På torsdagen vann Mörrums GoIS J18 på nytt – den här gången borta i Kristianstads Ishall. Matchen i U18 division 1 syd C vår slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0). Det var Mörrums GoIS J18:s fjärde raka seger mot Kristianstad.

Mörrums GoIS J18:s tränare Fredrik Ekeflod om matchen:

– En svårspelad match med mycket utvisningar. I fem mot fem spelet är vi bättre och vinner till slut rättvist. Bra målvaktsspel för att vi ännu en gång håller nollan.

Det här var Mörrums GoIS J18:s fjärde nolla den här säsongen.

Segern var Mörrums GoIS J18:s sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Kristianstad–Mörrums GoIS J18 – mål för mål

Matei Bolocan gjorde 1–0 till gästerna Mörrums GoIS J18 efter 6.21 efter förarbete från Oskar Olofsson.

Efter 18.17 i andra perioden slog Wilhelm Danielsson till framspelad av Albin Håkansson och Julius Doverlind och gjorde 0–2.

Mörrums GoIS J18 gjorde också 0–3 genom Sixten Jadeland med assist av Caesar Glifberg och Leon Condrup efter 19.49 i tredje perioden.

Det här betyder att Kristianstad ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Mörrums GoIS J18 på första plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kristianstad och Mörrums GoIS J18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mörrums GoIS IK vunnit.

Söndag 15 februari spelar Kristianstad borta mot IF Lejonet U18 15.45 och Mörrums GoIS J18 mot Limhamn hemma 14.00 i Jössarinken.

Kristianstad–Mörrums GoIS J18 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd C vår, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (6.21) Matei Bolocan (Oskar Olofsson).

Andra perioden: 0–2 (38.17) Wilhelm Danielsson (Albin Håkansson, Julius Doverlind).

Tredje perioden: 0–3 (59.49) Sixten Jadeland (Caesar Glifberg, Leon Condrup).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 1-0-4

Mörrums GoIS J18: 4-1-0

Nästa match:

Kristianstad: IF Lejonet, borta, 15 februari 15.45

Mörrums GoIS J18: Limhamn HK, hemma, 15 februari 14.00