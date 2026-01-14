Ny seger för Mora mot favoritmotståndet

Mora-seger med 3–2 efter förlängning

Moras sjätte seger på de senaste sju matcherna

Marcus Karlström matchvinnare för Mora

SSK är lite av ett drömmotstånd för Mora. På onsdagen vann Mora på nytt – den här gången borta i Scaniarinken. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Moras sjätte raka seger mot SSK.

Marcus Karlström blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 4.55 in i förlängningen.

Segern var Moras sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

SSK–Mora – mål för mål

Viktor Liljegren gjorde 1–0 till SSK efter fem minuters spel på pass av Sebastian Dyk och Daniel Norbe.

Efter 13.56 i andra perioden slog Romeo Edvardsen Sörensen till framspelad av Travis Treloar och kvitterade för Mora.

Efter 3.37 i tredje perioden tog laget ledningen genom Arvid Degerstedt efter förarbete av Tobias Ekberg och Tim Thomsson. 16.29 in i tredje perioden fick William Eriksson utdelning på pass av Patrik Zackrisson och Roope Laavainen och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Mora 4.55 in i förlängningen blev Marcus Karlström med det avgörande 3–2-målet.

I tabellen innebär det här att SSK nu ligger på nionde plats i tabellen. Mora är på sjunde plats.

Fredag 16 januari 19.00 möter SSK Östersunds IK borta i Östersund Arena medan Mora spelar hemma mot Almtuna.

SSK–Mora 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (5.47) Viktor Liljegren (Sebastian Dyk, Daniel Norbe).

Andra perioden: 1–1 (33.56) Romeo Edvardsen Sörensen (Travis Treloar).

Tredje perioden: 1–2 (43.37) Arvid Degerstedt (Tobias Ekberg, Tim Thomsson), 2–2 (56.29) William Eriksson (Patrik Zackrisson, Roope Laavainen).

Förlängning: 2–3 (64.55) Marcus Karlström (Connor Maceachern, Ethan De Jong).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-3-1

Mora: 4-0-1

Nästa match:

SSK: Östersunds IK, borta, 16 januari 19.00

Mora: Almtuna IS, hemma, 16 januari 19.00