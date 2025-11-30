Ny seger för Mora mot drömmotståndet

Seger för Mora med 12–5 mot Timrå U20

Colin Wetterberg matchvinnare för Mora

Moras åttonde seger för säsongen

Mora fortsätter att vinna mot Timrå U20 i U20 nationell norra. På söndagen segrade Mora på nytt – den här gången med hela 12–5 (4–1, 3–2, 5–2) hemma i Wibe Arena. Det var Moras fjärde raka seger mot Timrå U20.

Mora–Timrå U20 – mål för mål

Mora tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 13 sekunder genom Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och gick upp till 3–0. Timrå U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Mora dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Mora övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.46 genom Olle Carlsson och gick upp till 6–1 innan Timrå U20 kom tillbaka och reducerade till 6–3.

Innan perioden var över hade Mora ryckt åt sig ledningen med 7–3.

Mora övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.23 genom Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och gick upp till 10–3 innan Timrå U20 kom tillbaka och reducerade till 10–5.

Innan matchen var över hade Mora gjort hela 12–5.

Romeo Edvardsen Sörensen gjorde ett mål för Mora och fyra målgivande passningar, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen stod för tre mål och två assists, Olle Carlsson gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Anton Olsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Benjamin Dahlén gjorde ett mål och två målgivande passningar och Colin Wetterberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Det här betyder att Mora ligger kvar på andra plats i tabellen och Timrå U20 på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora vunnit.

Mora tar sig an Djurgården i nästa match borta fredag 5 december 19.00. Timrå U20 möter Björklöven hemma lördag 6 december 13.00.

Mora–Timrå U20 12–5 (4–1, 3–2, 5–2)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (0.13) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Colin Wetterberg), 2–0 (1.50) Olle Carlsson (Benjamin Dahlén, Jack Bodin), 3–0 (6.09) Anton Olsson, 3–1 (11.50) David Slacik (Edwin Annerstedt, Filip Sjölund), 4–1 (17.17) Romeo Edvardsen Sörensen (Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen, Oliwer Karlsson).

Andra perioden: 5–1 (21.46) Olle Carlsson (Lukas Åman, Benjamin Dahlén), 6–1 (26.44) Colin Wetterberg (Olle Carlsson, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen), 6–2 (27.26) Filip Sjölund (Adrian Thun-Hansson, Lucas Brauer), 6–3 (27.58) Elias Hedlund (Olle Därth, Ludvig Olsson), 7–3 (34.32) Anton Olsson (Tim Thomsson, Pavol Moravek).

Tredje perioden: 8–3 (44.23) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Colin Wetterberg), 9–3 (47.25) Olle Carlsson (Romeo Edvardsen Sörensen, Victor Engebråten Kopperstad), 10–3 (49.05) Benjamin Dahlén (Anton Olsson), 10–4 (54.18) Edwin Annerstedt (David Slacik, Lucas Brauer), 10–5 (54.26) William Sörbrand (Tobias Gustafsson, Felix Wallman), 11–5 (56.45) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Victor Engebråten Kopperstad), 12–5 (57.43) Oliwer Karlsson (Tobias Aase-Stensland, Emil Hermansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-0-3

Timrå U20: 4-0-1

Nästa match:

Mora: Djurgårdens IF, borta, 5 december

Timrå U20: IF Björklöven, hemma, 6 december