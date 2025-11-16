Ny seger för Mariestad mot drömmotståndet

Mariestad vann med 10–3 mot Västervik

Amandus Alt Almqvist gjorde tre mål för Mariestad

Viggo Eklund avgjorde för Mariestad

Mariestad fortsätter att ha det lätt mot Västervik i U18 division 1 syd B herr. På söndagen vann Mariestad på nytt – den här gången med hela 10–3 (3–1, 4–0, 3–2) borta i LF Arena. Det var Mariestads fjärde raka seger mot Västervik.

Mariestads tränare Fredrik Ahlgren tyckte så här om matchen:

– En stökig match med mycket utvisningar. Vi har ett riktigt bra boxplay och men även bra powerplay. Många fina mål och vi har bud på fler mål. Kul att vår kapten Amandus får göra hattrick.

I första perioden var det Mariestad som dominerade. Laget vann perioden med 3–1.

Även i andra perioden var Mariestad starkast och gick från 1–3 till 1–7 genom mål av Viggo Eklund, Olle Holmén, Amandus Alt Almqvist och Alfred Ahlgren. Mariestad startade också tredje perioden vassast. Laget gick från 1–7 till 1–9. Västervik gjorde därefter 2–9.

Därefter var det dock Mariestad som avgjorde. Laget gjorde 2–10 med elva minuter kvar att spela genom Adrian Johnson på pass av Viggo Eklund och Alfred Ahlgren. Västervik hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–10.

Alfred Ahlgren gjorde två mål för Mariestad och spelade dessutom fram till fyra mål, Viggo Eklund stod för fyra poäng, varav ett mål, Amandus Alt Almqvist gjorde tre mål och Adrian Johnson gjorde ett mål och två assist.

Västervik har en vinst och fyra förluster och 12–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mariestad har tre vinster och två förluster och 29–16 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Mariestads BoIS HC med 6–2.

Nästa motstånd för Västervik är Tranås J18. Mariestad tar sig an Dalen hemma. Båda matcherna spelas torsdag 20 november 19.00.

Västervik–Mariestad 3–10 (1–3, 0–4, 2–3)

U18 division 1 syd B herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (3.40) Liam Lövgren Lennartsson (Lukas Ottosson, Herman Johansson), 1–1 (3.49) Anthon Lovenhill, 1–2 (6.42) Amandus Alt Almqvist (Herman Johansson), 1–3 (12.17) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund).

Andra perioden: 1–4 (23.53) Viggo Eklund (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson), 1–5 (24.40) Olle Holmén (Gustav Persson), 1–6 (29.26) Amandus Alt Almqvist (Viggo Eklund, Alfred Ahlgren), 1–7 (37.52) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Lucas Göthe).

Tredje perioden: 1–8 (43.43) Amandus Alt Almqvist (Alfred Ahlgren, William Nyrén), 1–9 (44.29) Gustav Persson (William Nyrén), 2–9 (46.25) Anton Lundberg (Romeo Berthin, Isac Österström), 2–10 (49.05) Adrian Johnson (Viggo Eklund, Alfred Ahlgren), 3–10 (57.38) Anton Dacke (Isac Österström, Sixten Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 1-1-3

Mariestad: 3-1-1

Nästa match:

Västervik: Tranås AIF IF, hemma, 20 november

Mariestad: HC Dalen, hemma, 20 november