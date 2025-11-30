Ny seger för Mariestad mot Boro/Vetlanda J18

Mariestad segrade – 6–2 mot Boro/Vetlanda J18

Mariestads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Alfred Ahlgren gjorde tre mål för Mariestad

Mariestad fortsätter att ha det lätt mot Boro/Vetlanda J18 i U18 division 1 syd B herr. På söndagen vann Mariestad på nytt – den här gången med hela 6–2 (2–0, 0–1, 4–1) hemma i Mariehus Arena. Det var Mariestads fjärde raka seger mot Boro/Vetlanda J18.

Det här innebär att Mariestad nu har sex segrar i följd i U18 division 1 syd B herr.

Gustav Persson bakom Mariestads avgörande

Amandus Alt Almqvist gjorde 1–0 till Mariestad efter 16 minuters spel med assist av Alfred Ahlgren och Adrian Johnson.

Efter 16.58 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när William Nyrén hittade rätt på pass av Gustav Persson och Olle Holmén.

Efter 7.17 i andra perioden slog Alvin Lagerqvist till och reducerade åt Boro/Vetlanda J18.

Mariestad hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.04 genom Gustav Persson och gick upp till 5–1 innan Boro/Vetlanda J18 svarade.

Till slut blev det 6–2 till Mariestad.

Mariestads Alfred Ahlgren stod för tre mål och ett assist.

Lagens första möte för säsongen vann Mariestads BoIS HC med 7–2.

Mariestad tar sig an Nässjö i nästa match borta söndag 7 december 14.00. Boro/Vetlanda J18 möter samma dag 14.30 Gisla/Nittorp hemma.

Mariestad–Boro/Vetlanda J18 6–2 (2–0, 0–1, 4–1)

U18 division 1 syd B herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (16.45) Amandus Alt Almqvist (Alfred Ahlgren, Adrian Johnson), 2–0 (16.58) William Nyrén (Gustav Persson, Olle Holmén).

Andra perioden: 2–1 (27.17) Alvin Lagerqvist.

Tredje perioden: 3–1 (43.04) Gustav Persson (William Nyrén, Viggo Eklund), 4–1 (48.46) Alfred Ahlgren (Lukas Ottosson), 5–1 (52.46) Alfred Ahlgren (Knut Karlsson, Neo Willman), 5–2 (52.48) William Ribbholm, 6–2 (55.46) Alfred Ahlgren (Lucas Göthe).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Boro/Vetlanda J18: 1-1-3

Nästa match:

Mariestad: Nässjö HC, borta, 7 december

Boro/Vetlanda J18: Gislaveds SK/Nittorp IK, hemma, 7 december