Ny seger för Luleå mot favoritmotståndet

Luleå segrade – 4–2 mot HV 71

Luleås femte seger på de senaste sex matcherna

Cameron Sikich avgjorde för Luleå

Luleå fortsätter att vinna mot HV 71 i SDHL. På fredagen segrade Luleå på nytt – den här gången med 4–2 (1–0, 0–0, 3–2) borta i Husqvarna Garden. Det var Luleås femte raka seger mot HV 71.

Segern var Luleås femte på de senaste sex matcherna.

HV 71–Luleå – mål för mål

Petra Nieminen gjorde 1–0 till Luleå efter 18 minuter framspelad av Akane Shiga.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Luleå övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.32 genom Wilma Sjölund och gick upp till 0–3 innan HV 71 kom tillbaka och reducerade till 2–3.

Innan matchen var över hade Luleå gjort 2–4.

HV 71 tar sig an Skellefteå AIK i nästa match hemma söndag 18 januari 12.00. Luleå möter Skellefteå AIK hemma onsdag 25 februari 18.00.

HV 71–Luleå 2–4 (0–1, 0–0, 2–3)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (18.45) Petra Nieminen (Akane Shiga).

Tredje perioden: 0–2 (44.32) Wilma Sjölund (Petra Nieminen, Jenni Hiirikoski), 0–3 (46.55) Cameron Sikich (Jenna Donohue, Emilie Kruse Johansen), 1–3 (51.52) Thea Jørgensen (Julia Nearis, Teghan Inglis), 2–3 (51.59) Adriana Van De Leest (Kennedy Bobyck), 2–4 (58.51) Erica Rieder.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Skellefteå AIK, hemma, 18 januari 12.00

Luleå: Skellefteå AIK, hemma, 25 februari 18.00