Ny seger för Los Angeles mot NY Islanders

Los Angeles segrade – 5–3 mot NY Islanders

Alex Laferriere avgjorde för Los Angeles

Andra förlusten i rad för NY Islanders

Los Angeles har haft det lätt mot NY Islanders i NHL. Och på fredagen vann Los Angeles på nytt – den här gången med 5–3 (1–0, 2–1, 2–2) hemma i Crypto.com Arena. Det var Los Angeles fjärde raka seger mot NY Islanders.

Montreal nästa för Los Angeles

Artemi Panarin gjorde 1–0 till Los Angeles efter bara 3.17 efter förarbete från Anze Kopitar och Mikey Anderson.

Los Angeles gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Samuel Helenius och Mikey Anderson.

NY Islanders reducerade dock till 3–1 genom Bo Horvat efter 19.59 av perioden.

Los Angeles startade tredje perioden starkast. Laget gick från 3–1 till 4–1. Men NY Islanders svarade och gjorde 4–2.

Därefter var det dock Los Angeles som avgjorde. Laget gjorde 5–2 med tolv minuter kvar att spela genom Adrian Kempe på pass av Brandt Clarke och Artemi Panarin. NY Islanders hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–3.

Los Angeles stannar därmed på sjätte plats i Pacific division och NY Islanders på andra plats i Metropolitan division.

Lagen möts på nytt i UBS Arena den 14 mars.

Los Angeles tar sig an Montreal i nästa match hemma söndag 8 mars 01.00. NY Islanders möter samma dag 04.00 San Jose borta.

Los Angeles–NY Islanders 5–3 (1–0, 2–1, 2–2)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (3.17) Artemi Panarin (Anze Kopitar, Mikey Anderson).

Andra perioden: 2–0 (34.20) Samuel Helenius (Jeff Malott, Taylor Ward), 3–0 (35.51) Mikey Anderson (Drew Doughty, Adrian Kempe), 3–1 (39.59) Bo Horvat (Jean-Gabriel Pageau).

Tredje perioden: 4–1 (42.30) Alex Laferriere (Brandt Clarke, Darcy Kuemper), 4–2 (44.30) Adam Pelech (Jean-Gabriel Pageau), 5–2 (48.30) Adrian Kempe (Brandt Clarke, Artemi Panarin), 5–3 (58.01) Emil Heineman (Matthew Schaefer, Mathew Barzal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-0-3

NY Islanders: 3-0-2

Nästa match:

Los Angeles: Montreal Canadiens, hemma, 8 mars 01.00

NY Islanders: San Jose Sharks, borta, 8 mars 04.00