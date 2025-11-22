Ny seger för KRIF Hockey J20 mot favoritmotståndet

Seger för KRIF Hockey J20 med 3–1 mot Kristianstad

KRIF Hockey J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Anton Svensson matchvinnare för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 har haft det lätt mot Kristianstad i U20 division 1 E syd herr. Och på lördagen vann KRIF Hockey J20 på nytt – den här gången med 3–1 (1–0, 2–0, 0–1) hemma i Soft Center Arena. Det var KRIF Hockey J20:s fjärde raka seger mot Kristianstad.

Segern var KRIF Hockey J20:s nionde på de senaste tio matcherna.

KRIF Hockey J20–Kristianstad – mål för mål

Emil Petersen gav KRIF Hockey J20 ledningen efter 13 minuter efter pass från Malte Jonsson och Noah Melkersson.

Efter 13.19 i andra perioden slog Anton Svensson till framspelad av Ludvig Huselius och Olle Svensson och gjorde 2–0.

Noah Melkersson gjorde dessutom 3–0 efter 19.12 på pass av Oliver Roos.

7.26 in i tredje perioden nätade Kristianstads Neo Sjöstedt på pass av Eliam Nord och reducerade. Men mer än så orkade Kristianstad inte med.

U20 division 1 E syd herr är nu färdigspelad. KRIF Hockey J20 slutar på första plats och Kristianstad på femte plats.

När lagen senast möttes vann KRIF Hockey med 2–1.

KRIF Hockey J20–Kristianstad 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

U20 division 1 E syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (13.22) Emil Petersen (Malte Jonsson, Noah Melkersson).

Andra perioden: 2–0 (33.19) Anton Svensson (Ludvig Huselius, Olle Svensson), 3–0 (39.12) Noah Melkersson (Oliver Roos).

Tredje perioden: 3–1 (47.26) Neo Sjöstedt (Eliam Nord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 4-1-0

Kristianstad: 3-0-2