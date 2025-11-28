Ny seger för Kalmar mot favoritmotståndet

Kalmar-seger med 6–0 mot Nybro

Valdemar Johansson gjorde två mål för Kalmar

Andra raka segern för Kalmar

Nybro är lite av ett drömmotstånd för Kalmar. På fredagen vann Kalmar på nytt – den här gången hemma i Hatstore Arena. Matchen i hockeyallsvenskan slutade hela 6–0 (3–0, 2–0, 1–0). Det var Kalmars femte raka seger mot Nybro.

Därmed har Kalmar fyra raka segrar på hemmaplan.

Kalmar stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 6.17 i andra perioden slog Valdemar Johansson till på nytt framspelad av Peter Diliberatore och Eddie Levin och gjorde 4–0.

Elliot Ekmark gjorde dessutom 5–0 efter 15.19 på pass av Carl-Johan Lerby och Peter Diliberatore.

Kalmar gjorde också 6–0 genom Peter Diliberatore efter pass från George Diaco och Elliot Ekmark efter 7.09 i tredje perioden.

Peter Diliberatore gjorde ett mål för Kalmar och tre målgivande passningar.

Nästa motstånd för Kalmar är Östersunds IK. Nybro tar sig an SSK hemma. Båda matcherna spelas onsdag 3 december 19.00.

Kalmar–Nybro 6–0 (3–0, 2–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (1.21) Valdemar Johansson (George Diaco), 2–0 (2.26) Liam Hawel (Samuel Jonsson, Peter Diliberatore), 3–0 (17.09) Tobias Aronsson.

Andra perioden: 4–0 (26.17) Valdemar Johansson (Peter Diliberatore, Eddie Levin), 5–0 (35.19) Elliot Ekmark (Carl-Johan Lerby, Peter Diliberatore).

Tredje perioden: 6–0 (47.09) Peter Diliberatore (George Diaco, Elliot Ekmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

Nybro: 2-0-3

Nästa match:

Kalmar: Östersunds IK, hemma, 3 december

Nybro: Södertälje SK, hemma, 3 december