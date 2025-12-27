Ny seger för Kalmar mot drömmotståndet

Kalmar segrade – 3–0 mot Västerås

Kalmars tionde seger på de senaste tio matcherna

Matt Fonteyne matchvinnare för Kalmar

Tre raka segrar hade Kalmar mot just Västerås i hockeyallsvenskan inför lördagens match. Och på lördagen segrade Kalmar på nytt – den här gången med 3–0 (2–0, 0–0, 1–0) borta i ABB Arena Nord.

Det här var Kalmars fjärde nolla den här säsongen.

I och med detta har Kalmar hela tio raka segrar i hockeyallsvenskan.

Björklöven nästa för Kalmar

Matt Fonteyne gav gästande Kalmar ledningen efter 13.20 på pass av Matthew Struthers och Liam Hawel.

Efter 14.43 ökade ledningen när laget gjorde 0–2 när George Diaco fick träff assisterad av Gustaf Westlund och Eddie Levin.

Andra perioden blev mållös.

Kalmar gjorde också 0–3 genom Eddie Levin efter förarbete av Gustaf Westlund och George Diaco efter 7.57 i tredje perioden.

Västerås har en vinst och fyra förluster och 9–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Västerås stannar därmed på 13:e plats och Kalmar på andra plats i tabellen.

Måndag 29 december 19.00 möter Västerås Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena medan Kalmar spelar hemma mot Björklöven.

Västerås–Kalmar 0–3 (0–2, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (13.20) Matt Fonteyne (Matthew Struthers, Liam Hawel), 0–2 (14.43) George Diaco (Gustaf Westlund, Eddie Levin).

Tredje perioden: 0–3 (47.57) Eddie Levin (Gustaf Westlund, George Diaco).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 1-0-4

Kalmar: 5-0-0

Nästa match:

Västerås: Almtuna IS, borta, 29 december 19.00

Kalmar: IF Björklöven, hemma, 29 december 19.00