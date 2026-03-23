Ny seger för Kalmar i serien mot SSK

Med 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0) efter förlängning på hemmaplan har Kalmar tagit ett greppet mot SSK i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Kalmar leder matchserien med 3-2 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Carl-Johan Lerby blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 14.09 in i fjärde perioden.

Kalmar tog ledningen i första perioden genom Giorgio Estephan.

SSK gjorde 1–1 genom William Wiå med 3.17 kvar att spela.

Efter 19.44 i matchen gjorde Kalmar 2–1 genom Gustaf Westlund.

Efter 18.30 i andra perioden nätade Jonas Ahnelöv framspelad av Felix Öhrqvist och Sebastian Dyk och kvitterade för SSK.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Nästa match spelas på onsdag 19.00 i AXA Sports Center.

Kalmar–SSK 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 1–0 (7.35) Giorgio Estephan (Arvid Westlin, Jesper Lindén), 1–1 (16.43) William Wiå (Roope Laavainen, Felix Öhrqvist), 2–1 (19.44) Gustaf Westlund (Carl-Johan Lerby, Henrik Nilsson).

Andra perioden: 2–2 (38.30) Jonas Ahnelöv (Felix Öhrqvist, Sebastian Dyk).

Förlängning: 3–2 (74.09) Carl-Johan Lerby (Valdemar Johansson, Henrik Nilsson).

Ställning i serien: Kalmar–SSK 3–2

25 mars, 19.00, SSK–Kalmar, i AXA Sports Center