Ny seger för Kalix U18 mot Bodens HF U18

Kalix U18-seger med 2–1 mot Bodens HF U18

John Lundberg avgjorde för Kalix U18

Fjärde raka segern för Kalix U18

Kalix U18 har haft det lätt mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Och på måndagen vann Kalix U18 på nytt – den här gången med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) borta i Hive Arena. Det var Kalix U18:s tionde raka seger mot Bodens HF U18.

Det här innebär att Kalix U18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Bodens HF U18–Kalix U18 – mål för mål

Erik Svedlund gav Kalix U18 ledningen efter 16 minuters spel efter förarbete av John Lundberg och Max Öjercrantz.

Efter 6.25 i andra perioden slog John Lundberg till och gjorde 0–2. Bodens HF U18:s Riko Pippuri gjorde 1–2 efter 11.32 framspelad av Alex Lundberg och Isak Schylander.

Tredje perioden blev mållös och Kalix U18 höll i sin 2–1-ledning och vann.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Kalix U18 med 5–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalix HC vunnit.

I nästa match möter Bodens HF U18 Clemensnäs HC U18 borta på fredag 30 januari 19.15. Kalix U18 möter Haparanda torsdag 29 januari 19.30 hemma.

Bodens HF U18–Kalix U18 1–2 (0–1, 1–1, 0–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (16.37) Erik Svedlund (John Lundberg, Max Öjercrantz).

Andra perioden: 0–2 (26.25) John Lundberg, 1–2 (31.32) Riko Pippuri (Alex Lundberg, Isak Schylander).

Nästa match:

Bodens HF U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 30 januari 19.15

Kalix U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 29 januari 19.30