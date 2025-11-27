Ny seger för Jonstorp mot Kristianstad

Jonstorp vann med 5–4 efter förlängning

Jonstorps fjärde seger på de senaste fem matcherna

Max Börjesson avgjorde för Jonstorp

Kristianstad har varit lite av ett drömmotstånd för Jonstorp. På torsdagen tog Jonstorp ännu en seger borta mot Kristianstad. Matchen i U18 division 1 syd C herr slutade hela 5–4 (1–0, 1–2, 2–2, 1–0) efter förlängning. Det var Jonstorps åttonde raka seger mot Kristianstad.

Segermålet för Jonstorp stod Max Börjesson för 4.13 in i förlängningen.

Segern var Jonstorps fjärde på de senaste fem matcherna.

Helsingborg nästa för Jonstorp

Jonstorp tog ledningen efter 16 minuter genom Lucas Käller på passning från Jakob Johansson och Sam Holmberg.

Kristianstad kvitterade till 1–1 genom Edvinas Ivickas i andra perioden.

Jonstorp tog ledningen på nytt genom Jakob Johansson efter 15.00.

Kristianstad kvitterade till 2–2 genom Edvinas Ivickas med 3.11 kvar att spela av perioden.

Jonstorp gjorde 2–3 genom Sixten Medin efter 6.58 i tredje perioden.

Liam Svensson och Albert Persson Kruse såg till att Kristianstad vände till ledning med 4–3.

Jonstorp kvitterade till 4–4 genom Sam Holmberg med 20 sekunder kvar att spela.

I förlängningen tog det 4.13 till Jonstorp också avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Max Börjesson, framspelad av Sixten Medin.

Sam Holmberg och Max Börjesson gjorde båda ett mål och två assist för Jonstorp.

Det här var Kristianstads andra uddamålsförlust den här säsongen.

Med två omgångar kvar är Kristianstad på sjunde plats i tabellen medan Jonstorp är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Jonstorps IF IshF med 8–2.

Söndag 30 november spelar Kristianstad borta mot Limhamn 14.00 och Jonstorp mot Helsingborg borta 16.00 i Olympiarinken.

Kristianstad–Jonstorp 4–5 (0–1, 2–1, 2–2, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 0–1 (16.11) Lucas Käller (Jakob Johansson, Sam Holmberg).

Andra perioden: 1–1 (33.47) Edvinas Ivickas (Melvin Eklund), 1–2 (35.00) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Sam Holmberg), 2–2 (36.49) Edvinas Ivickas (Wiktor Bladh).

Tredje perioden: 2–3 (46.58) Sixten Medin (Lucas Käller, Max Börjesson), 3–3 (48.59) Liam Svensson (Wille Strandberg, Kasper Eriksen), 4–3 (57.09) Albert Persson Kruse (Liam Svensson), 4–4 (59.40) Sam Holmberg (Eric Stjärnborg, Max Börjesson).

Förlängning: 4–5 (64.13) Max Börjesson (Sixten Medin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 1-1-3

Jonstorp: 4-0-1

Nästa match:

Kristianstad: Limhamn HK, borta, 30 november

Jonstorp: Helsingborg HC Ungdom, borta, 30 november