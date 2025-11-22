Ny seger för Jonstorp mot Halmstad HF

Jonstorp-seger med 6–5 efter förlängning

Oscar Johansson matchvinnare för Jonstorp

Andra raka segern för Jonstorp

Tre raka segrar hade Jonstorp mot just Halmstad HF i U20 region syd herr inför lördagens match. Och på lördagen segrade Jonstorp på nytt – den här gången med hela 6–5 (1–1, 2–2, 2–2, 1–0) efter förlängning borta i Halmstad Arena.

Oscar Johansson stod för Jonstorps avgörande mål efter bara 38 sekunder i förlängningen.

Halmstad HF–Jonstorp – mål för mål

Liam Axelsson gjorde 1–0 till Jonstorp efter bara nio sekunder efter pass från Petter Olsson och Gabriel Nordén.

Efter 2.44 i första perioden kvitterade Halmstad HF genom Arvid Ottoson Knuuttila framspelad av Hugo Jonasson och Elton Lindeborg.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 2–2 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Jonstorp gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5, målen av August Lundsteen och Bernhard Göransson.

Halmstad HF reducerade och kvitterade till 5–5 genom Arvid Ottoson Knuuttila och Sixten Karlsson i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget Jonstorp 38 sekunder in i förlängningen blev Oscar Johansson med det avgörande 6–5-målet.

Halmstad HF har en vinst och fyra förluster och 13–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Jonstorp har tre vinster och två förluster och 21–17 i målskillnad. Det här var Halmstad HF:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Jonstorp ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Halmstad HF är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Jonstorp som så sent som den 3 november låg på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Jonstorps IF IshF med 4–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 25 november. Då möter Halmstad HF Helsingborg i Olympiarinken 19.15. Jonstorp tar sig an Kungälv hemma 19.30.

Halmstad HF–Jonstorp 5–6 (1–1, 2–2, 2–2, 0–1)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (0.09) Liam Axelsson (Petter Olsson, Gabriel Nordén), 1–1 (2.44) Arvid Ottoson Knuuttila (Hugo Jonasson, Elton Lindeborg).

Andra perioden: 2–1 (22.51) Carl Sjulander (Julius Roth, Jonathan Petersson), 3–1 (28.53) Julius Roth (Carl Sjulander), 3–2 (32.30) Liam Axelsson (Noel Blommefors, Victor Johansson), 3–3 (37.13) Oscar Johansson.

Tredje perioden: 3–4 (40.16) August Lundsteen, 3–5 (43.38) Bernhard Göransson (Edvin Tillberg), 4–5 (50.43) Arvid Ottoson Knuuttila (Emilio Loftenius), 5–5 (54.37) Sixten Karlsson (Matheo Rix, Hugo Jonasson).

Förlängning: 5–6 (60.38) Oscar Johansson (Petter Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 1-1-3

Jonstorp: 3-1-1

Nästa match:

Halmstad HF: Helsingborg HC Ungdom, borta, 25 november

Jonstorp: Kungälvs IK, hemma, 25 november