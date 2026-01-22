Ny seger för Jonstorp mot drömmotståndet

Jonstorp-seger med 8–2 mot Kristianstad

Jakob Johansson gjorde fyra mål för Jonstorp

Sam Holmberg avgjorde för Jonstorp

Kristianstad har varit lite av ett favoritmotstånd för Jonstorp. På torsdagen tog Jonstorp ännu en seger borta mot Kristianstad. Matchen i U18 division 1 syd C vår slutade hela 8–2 (4–1, 0–0, 4–1). Det var Jonstorps nionde raka seger mot just Kristianstad.

Snackisen var Jakob Johansson – som gjorde hela fyra av Jonstorps mål.

Jakob Johansson med fyra mål för Jonstorp

Jonstorp dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Andra perioden blev mållös.

Jonstorp vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 8–2.

Kristianstad har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Jonstorp har tio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Jonstorps IF IshF vunnit.

I nästa match, söndag 25 januari möter Kristianstad Alvesta borta i Virdavallens Ishall 15.45 medan Jonstorp spelar borta mot Mörrums GoIS J18 14.00.

Kristianstad–Jonstorp 2–8 (1–4, 0–0, 1–4)

U18 division 1 syd C vår, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (2.54) Julius Andersson (Henning Silfverberg, Viktor Sundgren Nilsson), 1–1 (6.16) Jakob Johansson (Sam Holmberg, Eric Stjärnborg), 1–2 (8.52) Filip Klang (Sixten Medin, Lucas Käller), 1–3 (9.29) Sam Holmberg (Jakob Johansson, Eric Stjärnborg), 1–4 (15.05) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Lucas Käller).

Tredje perioden: 1–5 (45.35) Lucas Käller (Axel Lindelöv, Filip Klang), 1–6 (48.57) Jakob Johansson (David Hammarstedt, Eric Stjärnborg), 1–7 (49.25) Sixten Medin (Lucas Käller, Sixten Hassel), 1–8 (50.41) Jakob Johansson (Max Börjesson, Sam Holmberg), 2–8 (57.48) Liam Svensson (Kasper Eriksen).

Nästa match:

Kristianstad: Alvesta SK, borta, 25 januari 15.45

Jonstorp: Mörrums GoIS IK, borta, 25 januari 14.00