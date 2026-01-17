Ny seger för IF Troja-Ljungby mot Kungälv

IF Troja-Ljungby vann med 5–0 mot Kungälv

Nils Håkansson avgjorde för IF Troja-Ljungby

Fjärde raka segern för IF Troja-Ljungby

Kungälv har varit lite av ett drömmotstånd för IF Troja-Ljungby. På lördagen tog IF Troja-Ljungby ännu en seger borta mot Kungälv. Matchen i U20 region syd vår slutade hela 5–0 (0–0, 1–0, 4–0). Det var IF Troja-Ljungbys femte raka seger mot just Kungälv.

Därmed har IF Troja-Ljungby vunnit fyra matcher i rad i U20 region syd vår.

Kungälv–IF Troja-Ljungby – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

18.03 in i andra perioden gjorde IF Troja-Ljungby 1–0. Målskytt var Nils Håkansson på pass av Sixten Strömberg och Melker Björk.

Även i tredje perioden var det IF Troja-Ljungby som var vassast och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Hugo Jansson, Carl-Fredrik Scheutz, Jacob Samuelsson och Filip Frnka.

Kungälv ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan IF Troja-Ljungby ligger på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Troja-Ljungby vunnit.

Kungälv tar sig an Olofström i nästa match hemma tisdag 20 januari 19.35. IF Troja-Ljungby möter Borås hemma lördag 24 januari 12.00.

Kungälv–IF Troja-Ljungby 0–5 (0–0, 0–1, 0–4)

U20 region syd vår, Oasen

Andra perioden: 0–1 (38.03) Nils Håkansson (Sixten Strömberg, Melker Björk).

Tredje perioden: 0–2 (42.00) Hugo Jansson (Zach Billqvist, Noel Strandlund), 0–3 (48.44) Carl-Fredrik Scheutz (Filip Frnka, Jacob Samuelsson), 0–4 (51.03) Jacob Samuelsson (Melker Björk), 0–5 (58.10) Filip Frnka (Paul Johannson, Nils Håkansson).

Nästa match:

Kungälv: Olofströms IK, hemma, 20 januari 19.35

IF Troja-Ljungby: Borås HC, hemma, 24 januari 12.00