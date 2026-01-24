Ny seger för IF Troja-Ljungby mot Borås

IF Troja-Ljungby vann med 3–2 efter förlängning

IF Troja-Ljungbys femte seger på de senaste fem matcherna

IF Troja-Ljungbys Lowe Johansson tvåmålsskytt

Borås har varit lite av ett favoritmotstånd för IF Troja-Ljungby. På lördagen tog IF Troja-Ljungby ännu en seger hemma mot Borås. Matchen i U20 region syd vår slutade 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var IF Troja-Ljungbys sjunde raka seger mot just Borås.

Lowe Johansson blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 1.06 in i förlängningen.

Resultatet betyder att andraplacerade IF Troja-Ljungby tog femte segern i följd och att Borås samtidigt förlorade efter fyra segrar i rad.

Emil Lennartsson gav Borås ledningen efter 16 minuters spel med assist av Oliwer Westerling och Elia Wicky. 0–2 kom efter 18.40 genom Elia Wicky framspelad av Svante Bognäs och Oliwer Westerling.

Efter 2.39 i andra perioden reducerade IF Troja-Ljungby till 1–2 genom Lowe Johansson efter förarbete från Jacob Samuelsson och Ossian Duveskog.

Laget kvitterade till 2–2 med 47 sekunder kvar att spela genom Filip Frnka på pass av Sixten Strömberg.

I förlängningen tog det 1.06 innan IF Troja-Ljungby också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Lowe Johansson, på pass av Jacob Samuelsson.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Troja-Ljungby vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 31 januari. Då möter IF Troja-Ljungby Bäcken i Marconihallen 13.40. Borås tar sig an Halmstad HF borta 15.40.

IF Troja-Ljungby–Borås 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0)

U20 region syd vår, SP Arena

Första perioden: 0–1 (16.50) Emil Lennartsson (Oliwer Westerling, Elia Wicky), 0–2 (18.40) Elia Wicky (Svante Bognäs, Oliwer Westerling).

Andra perioden: 1–2 (22.39) Lowe Johansson (Jacob Samuelsson, Ossian Duveskog).

Tredje perioden: 2–2 (59.13) Filip Frnka (Sixten Strömberg).

Förlängning: 3–2 (61.06) Lowe Johansson (Jacob Samuelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IF Troja-Ljungby: 5-0-0

Borås: 4-1-0

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Bäcken HC, borta, 31 januari 13.40

Borås: Halmstad Hammers HC, borta, 31 januari 15.40