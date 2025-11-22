Huddinge är klar seriesegrare efter seger mot Enköping

Seger för Huddinge med 5–1 mot Enköping

Huddinges nionde seger på de senaste tio matcherna

Noah Herndal tremålsskytt för Huddinge

Segern med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) borta mot Enköping gör att Huddinge är seriesegrare i U20 region öst herr. Enköping slutar på nionde plats i tabellen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Huddinge.

Leo Kjellberg bakom Huddinges avgörande

Noah Herndal gjorde 1–0 till gästerna Huddinge efter 15 minuters spel på passning från Matej Vucic och Elliott Boström.

Efter 14.10 i andra perioden slog Leo Kjellberg till framspelad av William Smedborn och gjorde 0–2.

Huddinge tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.41 genom Leo Kjellberg och gick upp till 0–4 innan Enköping svarade.

1–5 blev det till slut för Huddinge.

Noah Herndal gjorde tre mål för Huddinge och Elliott Boström hade tre assists.

Så sent som den 31 oktober låg Huddinge på femte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Huddinge IK med 11–0.

Enköping–Huddinge 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

U20 region öst herr, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (15.29) Noah Herndal (Matej Vucic, Elliott Boström).

Andra perioden: 0–2 (34.10) Leo Kjellberg (William Smedborn).

Tredje perioden: 0–3 (40.41) Leo Kjellberg (Elliott Boström, Daniel Lazienkiewicz), 0–4 (44.42) Noah Herndal (Hugo Kvistlund, Matej Vucic), 1–4 (52.32) Christoffer Siemerling (Tor Nordgren), 1–5 (54.06) Noah Herndal (Daniel Lazienkiewicz, Elliott Boström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-0-3

Huddinge: 5-0-0