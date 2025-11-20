Ny seger för Helsingborg mot favoritmotståndet

Helsingborg vann med 5–3 mot Limhamn

Helsingborgs tionde seger på de senaste tio matcherna

Isak Paerremand gjorde två mål för Helsingborg

Helsingborg har haft det lätt mot Limhamn i U18 division 1 syd C herr. Och på torsdagen vann Helsingborg på nytt – den här gången med hela 5–3 (0–2, 3–0, 2–1) hemma i Olympiarinken. Det var Helsingborgs åttonde raka seger mot Limhamn.

– En motståndare som ställde många frågor till oss idag. Efter en sämre första period hittar vi tillbaka till lite fart i spelet, men överlag känns det som vi har någon växel till, kommenterade Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg efter matchen.

Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Helsingborg tog tionde segern i rad. Limhamn hade före matchen tre segrar i rad.

William Holmberg gjorde matchvinnande målet

Efter fem minuters spel gjorde Limhamn 0–1.

Gjorde laget 0–2 genom Ryder Ranelid framspelad av Emil Gerlach efter 13.08.

Helsingborg vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden.

Helsingborg utökade ledningen genom William Holmberg efter 14.32 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Limhamn reducerade dock till 4–3 genom Isac Jeppsson efter 14.39 av perioden.

Helsingborg kunde dock avgöra till 5–3 med 48 sekunder kvar av matchen genom Erik Allard.

Helsingborgs Isak Paerremand stod för två mål och ett assist.

För Limhamn gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Helsingborg HC Ungdom med 8–1.

Söndag 23 november spelar Helsingborg borta mot Kristianstad 16.30 och Limhamn mot Nybro Vikings hemma 14.00 i Limhamns Ishall.

Helsingborg–Limhamn 5–3 (0–2, 3–0, 2–1)

U18 division 1 syd C herr, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (5.06) Oscar Hjort, 0–2 (13.08) Ryder Ranelid (Emil Gerlach).

Andra perioden: 1–2 (20.21) Isak Paerremand (William Holmberg), 2–2 (31.02) Isak Paerremand, 3–2 (38.53) Emil Ylvén (Adrian Sonesson).

Tredje perioden: 4–2 (54.32) William Holmberg (Marius Decierdo, Isak Paerremand), 4–3 (54.39) Isac Jeppsson (Ryder Ranelid), 5–3 (59.12) Erik Allard (Noah Roos).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 5-0-0

Limhamn: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: Kristianstads IK, borta, 23 november

Limhamn: Nybro Vikings IF, hemma, 23 november