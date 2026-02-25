Ny seger för Hanviken mot favoritmotståndet

Hanviken vann med 3–2 mot Huddinge

Hanvikens femte seger på de senaste sex matcherna

Alex Ek avgjorde för Hanviken

Huddinge är ett favoritmotstånd för Hanviken och på onsdagen tog Hanviken ännu en seger borta mot just Huddinge. Matchen i hockeyettan södra slutade 3–2 (0–0, 1–1, 2–1). Det var Hanvikens sjätte raka seger mot just Huddinge.

Segermålet för Hanviken stod Alex Ek för 16.42 in i tredje perioden.

Segern var Hanvikens femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Huddinge fyra förluster i rad.

Grums nästa för Hanviken

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

2.15 in i andra perioden gjorde Huddinge 1–0 genom Gabriel Åhs assisterad av Nils Strandberg Sarén och Eric Eljas. Efter 15.46 i andra perioden nätade Erik Palm framspelad av Adam Falk och Alex Ek och kvitterade för Hanviken.

Huddinge tog ledningen på nytt genom Gabriel Åhs som gjorde sitt andra mål efter 6.08 i tredje perioden.

Därefter fixade Hanvikens Alex Ek och Jacob Samuelsson att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Alex Ek gjorde ett mål för Hanviken och två assist.

Med en omgång kvar är Huddinge på 14:e plats i tabellen medan Hanviken är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Hanviken med 2–1.

Lördag 28 februari 16.00 möter Huddinge Visby/Roma hemma i Björkängshallen medan Hanviken spelar hemma mot Grums.

Huddinge–Hanviken 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Andra perioden: 1–0 (22.15) Gabriel Åhs (Nils Strandberg Sarén, Eric Eljas), 1–1 (35.46) Erik Palm (Adam Falk, Alex Ek).

Tredje perioden: 2–1 (46.08) Gabriel Åhs (Nils Strandberg Sarén, Eric Eljas), 2–2 (47.00) Jacob Samuelsson (Edvin Isén, Alex Ek), 2–3 (56.42) Alex Ek (Adam Falk, Erik Palm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 1-2-2

Hanviken: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge: Visby/Roma, hemma, 28 februari 16.00

Hanviken: Grums IK Hockey, hemma, 28 februari 16.00